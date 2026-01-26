Caos vehicular: familias piden solución urgente en el ingreso a sus barrios para "evitar una gran tragedia"

Más de 200 familias del barrio Milcayac 1 -ubicado al costado de la ruta 60, entre Terrada y Vieytes ( Luján de Cuyo)- reclaman una inmediata respuesta a una situación de caos que, aclaran, los deja en riesgo latente de una " tragedia " . De hecho, a estas 200 familias -que han presentado una nota a Vialidad Provincial con una alternativa de solución- se suman otras tantas del barrio La Quebrada, ubicado a la misma altura de la ruta 60, aunque en la vereda sur (el primero de ellos está al norte).

Según los vecinos de ambos barrios , el fluido tránsito por esta ruta provincial -que vincula el Gran Mendoza con el Este provincial- y la gran cantidad de camiones que circulan por el lugar se convierten en una trampa mortal . Sobre todo para aquellos vehículos que deben atravesar el carril opuesto al momento de doblar para ingresar a sus complejos habitacionales.

"Hay una dársena en la mitad de la ruta que funciona para que quienes quieran doblar y cruzar puedan aguardar allí y esperar su turno, pero la demarcación de esa dársena se ha ido borrando con el paso de los meses, así como también los reductores de velocidad que se habían puesto para demarcarla. Hoy no tenemos entrada al barrio . Si venís saliendo del Acceso Sur, para entrar al barrio tenés que doblar a la izquierda, y para ello tenés que frenarte a la mitad de la ruta, de frente a todos los camiones que vienen en esta época de cosecha", describe uno de los vecinos consultados por Los Andes . Y resalta que se han registrado varios accidentes en la zona (ninguno de gravedad, por el momento).

Puntualmente, el reclamo de los propietarios del barrio Milcayac 1 es que se vuelva a pintar esa dársela y se coloque nuevamente señalización y reductores de velocidad que permitan anunciar la presencia de este sector a la mitad de la calzada y utilizado por quienes van a ingresar a ambos barrios.

Sobre la ruta 60 se han construido dos rotondas para ordenar el tránsito y permitir que los vehículos puedan completar el cambio de carril de circulación. La primera se encuentra a la altura del cruce con Terrada, a 750 metros del ingreso al barrio; mientras que la segunda está en ruta 60 y Maza, a 2,8 kilómetros del ingreso.

No obstante, el pedido de quienes viven en el barrio privado es que se mejore la señalización en la dársena que ya existe y nunca dejó de estar operativa en la práctica.

"El tener que utilizarlas como medio para poder ingresar al barrio, sobre todo si se viaja en dirección oeste a este, es inviable y genera un gasto de tiempo y dinero para los vecinos", destacan los vecinos sobre estas alternativas.

Desde la DPV, en tanto, confirmaron que existe un expediente que se ha iniciado con este pedido. Ingresó a Vialidad el 5 de diciembre y está en trámite, por lo que resta aguardar que se tome una decisión.

El reclamo y el temor de una tragedia

En el barrio Milcayac 1 viven cerca de 200 familias, la misma cantidad de vecinos que tiene el barrio La Quebrada. Ambos se ubican al costado de la ruta 60, entre Terrada y Vieytes (el Milcayac 1 está sobre la vereda norte, mientras que La Quebrada en la sur).

En la medida en que los propietarios de lotes fueron construyendo y se fueron mudando a ambos barrios -así como también a otros tantos que se instalaron en la zona en los últimos años-, se delimitó en el medio de la calzada una dársena exclusiva para que quienes circularan por ruta 60 y tuviesen intenciones de girar para ingresar a algunos de estos barrios, pudiesen aguardar allí y girar atravesando el carril contrario.

Hasta hace unos años, la señalización de este sector para girar -con pintura y reductores de velocidad- era por demás clara. No obstante, el paso del tiempo derivó en que se despinte y hoy la dársena ni siquiera esté identificable sino hasta estar a pocos metros del sector.

"El motivo de esta nota es solicitar la intervención inmediata respecto al estado de la dársena de ingreso ubicada sobre Ruta Provincial N.º 60, acceso a nuestro barrio y al Barrio La Quebrada. La mencionada dársena presenta señalización horizontal totalmente despintada, ausencia de señalización adecuada, falta de demarcación y un deterioro grave, generando un escenario de extrema peligrosidad para quienes circulan, especialmente en horarios de alto tránsito", destacan los más de 160 vecinos que firmaron la nota presentada a la DPV.

En este documento adjuntan dos imágenes satelitales de esta dársena; una del 23 de marzo de 2024 cuando se observaba claramente identificada y otra del 16 de agosto de este año, evidenciando su estado actual (despintada y pasando desapercibida).

"En este sector ya se han producido accidentes de importancia, los cuales, afortunadamente, no han derivado en víctimas. No obstante, la creciente circulación de vehículos -sumada a la rápida urbanización del corredor, con nuevos barrios y mayor densidad poblacional- ha convertido este tramo de la ruta en un punto crítico donde el riesgo de una tragedia es inminente", advierten.

Además de la falta de señalización, los vecinos del Milcayac 1 reclaman por el deterioro del pavimento en esa zona.

"Resulta evidente que un accidente grave o una víctima fatal no sería consecuencia de la imprudencia de los vecinos, sino de la falta de intervención por parte del organismo competente", advierten.

En cuanto a los pedidos concretos, los propietarios solicitan que se avance con una reparación integral de la dársena, incluyendo repavimentación, repintado, correcta señalización vertical y horizontal, demarcación de carriles, cartelería de advertencia previa a la llegada de la dársena y cualquier otra medida técnica pertinente para garantizar la seguridad vial del sector.

"Lo único que hay que hacer es pintar la dársena y colocar tachas, para que quede identificada. ¡Y hasta nos hemos ofrecido a pintarla nosotros", concluyó uno de los vecinos consultados por Los Andes.