Obras en el Notti: el importante corte en Bandera de los Andes y cómo serán los desvíos de tránsito

Debido a las obras de recuperación y ordenamiento en el entorno del hospital pediátrico Humberto Notti , habrá un importante corte y desvío de tránsito en Bandera de los Andes, avenida clave en Guaymallén .

Según informó la Municipalidad, los trabajos implican un corte de tránsito en avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas, por lo que habrá desvíos para quienes circulen por la transitada arteria. Habrá cambio de circulación temporales en las calles Artigas y Mansilla para facilitar el panorama.

Los trabajos a realizar apuntan a "la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal".

También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas , así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital, con el fin de evitar desbordes.

Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales , y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED .

Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes

Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes

Se incorporará forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de bajo requerimiento hídrico.

Cuánto tiempo durarán las obras en el Notti y Bandera de los Andes

El intendente Marcos Calvente explicó que la obra "contempla la intervención integral de los alrededores del hospital Notti, una zona muy concurrida, no solo por vecinos de Guaymallén, sino de toda la provincia. Es una intervención que va a mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad ciudadana, pues se mejora mucho el alumbrado público, pero también la seguridad urbana: se van a nivelar las calles con las veredas, apeaderos más seguros, paradas de colectivos más seguras, mejora de los drenajes urbanos para evitar que estas zonas se siga anegando, inundando en las grandes tormentas de verano, así que le pedimos paciencia a los vecinos".

Según Calvente, todas las intervenciones demandarán "cerca de un año, pero los trabajos sobre Bandera de Los Andes tenemos contemplado que se realicen en cuatro meses".

Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Prensa Guaymallén

"Pensamos que en el mes de marzo ya se vuelve al tránsito normalmente en este tramo de calle Bandera de Los Andes entre Sarmiento y Artigas", declaró a la prensa.

El intendente explicó además que "teníamos el deseo de ejecutar esta obra antes de que se produzcan los desvíos por los trabajos en el Acceso Este, pero también estaba supeditado iniciar estos trabajos para concretar algunos corrimientos de línea de edificación".

Durante el verano, la calle que estará cortada será Sarmiento.

"Hay que avisar a los vecinos también que en mes y medio, o dos meses durante las vacaciones escolares, vamos a cortar también calle Sarmiento y Artigas para realizar modificaciones puntuales en esas calles, así que se van a ir avisando progresivamente por las redes sociales y en los medios los cortes que que van a estar generan", agregó el intendente.

Desvíos en Bandera de los Andes: qué pasará con los colectivos

En cuanto a las líneas de colectivos que transitan por Bandera de los Andes en ambos sentidos, tomarán los mismos desvíos que los vehículos particulares, con tres excepciones:

La línea 311 , que viene desde el barrio San Martín al Hospital Notti, y habitualmente circula hacia el este por Pringles, girando por Artigas hasta Bandera de Los Andes. Ahora seguirá una cuadra más hacia el este por Pringles hasta Pedro B. Palacios, girará por Damián Hudson al oeste hasta Artigas y retomará Pringles hacia el oeste para volver al Barrio San Martín.

Las líneas 462 y 463, que vienen desde el Barrio La Estanzuela hasta el Notti. Ambas toman Bandera de Los Andes desde Artigas. A partir del lunes, girarán por Artigas hacia el norte hasta Pringles y tomarán Sarmiento para volver a Godoy Cruz.

Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Prensa Guaymallén

Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Guaymallén: desvíos por obras en entorno del hospital Notti y Bandera de los Andes Prensa Guaymallén

Listado de paradas provisorias (líneas en sentido oeste–este)

Línea 645:

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 620–914–915:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 547–552:

Artigas y Bustelo

Artigas y Pringles

Sarmiento y Pringles

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Línea 311:

Palacios y Hudson

Líneas 462–463:

Pringles y Sarmiento

Sarmiento y Bandera de Los Andes

Listado de paradas provisorias (líneas en sentido Este–Oeste)

Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Pringles y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 547–552:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Patricias Mendocinas y Artigas

Patricias Mendocinas y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 620–914–915:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Pringles y Mansilla

Mansilla y Álvarez Condarco

Línea 645:

Sarmiento y Pedro del Castillo

Pringles y Artigas

Línea 308A–315E (Media y larga distancia):