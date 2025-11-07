7 de noviembre de 2025 - 10:42

Calle Mitre: inició un nuevo tramo de obras integrales en Guaymallén

Los trabajos que se ejecutan entre Mathus Hoyos y Pedro Molina incluyen cloacas, agua, alumbrado público, nueva calzada y mobiliario urbano, rampas, veredas y esquinas.

Mitre (8)
Mitre (7)
Mitre (6)
_DSC1487
Mitre (3)
Mitre (5)
Por Redacción

A través de su Plan de obras integrales, la Municipalidad de Guaymallén dio inicio a una nueva etapa de trabajos sobre calle Mitre, en el tramo comprendido entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Las tareas proyectadas incluyen la renovación total de cloacas, red de agua y alumbrado público, nueva calzada y mobiliario urbano, rampas, veredas y esquinas.

Leé además

ulpiano suarez, el intendente argentino presente en el smart city expo world congress 2025

Ulpiano Suarez, el intendente argentino presente en el Smart City Expo World Congress 2025

Por Redacción
cine, musica y mucho mas durante el fin de semana en maipu

Cine, música y mucho más durante el fin de semana en Maipú

Por Redacción

Se trata de trabajos complementarios a la obra integral de conectividad interdepartamental recientemente inaugurada: el puente sobre el canal Cacique Guaymallén, que prolonga calle Mitre hasta su intersección con Acceso Norte y el empalme con Costanera, a la altura de la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras.

Estas obras ponen en valor el espacio público y mejoran la seguridad de circulación tanto vehicular como peatonal, elevando sustancialmente la calidad del espacio urbano.

Plan de obras integrales

Estas acciones implican la creación y construcción de nuevas redes de agua y cloaca, canales y cunetas, calzada vehicular, alumbrado vial y peatonal, y veredas y esquinas inclusivas. Su objetivo es mejorar los servicios y sumar seguridad vial y ciudadana.

Entre las obras ya ejecutadas se destacan: Estrada/Elpidio González, Mathus Hoyos, Avellaneda y Mitre. Las obras integrales iniciadas son: San Francisco del Monte, Urquiza, Mitre (nuevo tramo) y el eje Severo del Castillo, entre otras.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen del pais

Ulpiano Suarez lidera el ranking nacional de intendentes con mejor imagen del país

Por Redacción
el centro de atencion primaria veterinaria de maipu ya atendio a mas de 1000 mascotas

El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú ya atendió a más de 1000 mascotas

Por Redacción
alivio fiscal: la ciudad otorgara descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores

Alivio fiscal: la Ciudad otorgará descuentos de hasta 30% a vecinos cumplidores

Por Redacción
maipu acompana a mas de 200 productores con el programa autoproduccion de semillas

Maipú acompaña a más de 200 productores con el programa "Autoproducción de semillas"

Por Redacción