Calle Mitre: inició un nuevo tramo de obras integrales en Guaymallén

A través de su Plan de obras integrales, la Municipalidad de Guaymallén dio inicio a una nueva etapa de trabajos sobre calle Mitre, en el tramo comprendido entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Las tareas proyectadas incluyen la renovación total de cloacas, red de agua y alumbrado público, nueva calzada y mobiliario urbano, rampas, veredas y esquinas.

Se trata de trabajos complementarios a la obra integral de conectividad interdepartamental recientemente inaugurada: el puente sobre el canal Cacique Guaymallén, que prolonga calle Mitre hasta su intersección con Acceso Norte y el empalme con Costanera, a la altura de la rotonda de Los Pescadores, en Las Heras.

Estas obras ponen en valor el espacio público y mejoran la seguridad de circulación tanto vehicular como peatonal, elevando sustancialmente la calidad del espacio urbano.

Plan de obras integrales Estas acciones implican la creación y construcción de nuevas redes de agua y cloaca, canales y cunetas, calzada vehicular, alumbrado vial y peatonal, y veredas y esquinas inclusivas. Su objetivo es mejorar los servicios y sumar seguridad vial y ciudadana.