El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú ya atendió a más de 1000 mascotas

A pocos meses de su inauguración, el Centro de Atención Primaria Veterinaria se consolida como un espacio de bienestar animal y salud comunitaria, acercando servicios esenciales a los vecinos del departamento.

En julio, la Municipalidad de Maipú puso en funcionamiento este centro destinado al control y atención de animales de todo el departamento. Desde su apertura, más de 1.000 mascotas han sido asistidas por profesionales del municipio, garantizando un seguimiento integral y seguro de su salud.

El centro, ubicado en el callejón Manuel Díaz 1555 de Coquimbito, ofrece atención primaria, además de otros servicios complementarios orientados a la prevención y el cuidado de la salud animal. También funciona allí una dependencia de Zoonosis, que colabora con las tareas desarrolladas en los quirófanos móviles.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 10.38.22 (1) Entre las prestaciones disponibles se incluyen consultas clínicas orientativas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones quirúrgicas (en machos y hembras) y controles sanitarios. Además, se aplican antiparasitarios, vacunas antirrábicas y pipetas para pulgas y garrapatas.

La dependencia brinda atención de lunes a viernes a partir de las 8:00. Los turnos para cirugías o consultas se otorgan por orden de llegada, mientras que para vacunación y desparasitación no es necesario contar con turno previo.