1 de noviembre de 2025 - 12:13

Es menor de edad, manejaba una moto robada en medio de una caravana e intentó escapar en contramano

Un adolescente fue detenido anoche en Guaymallén, luego de protagonizar una persecución policial mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro.

Detuvieron a menor de edad con una moto robada en Guaymallén. &nbsp;

Detuvieron a menor de edad con una moto robada en Guaymallén.

 

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente fue detenido anoche en Guaymallén, luego de protagonizar una persecución policial mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro.

Leé además

honda revelo el precio actual de la cb300f twister

Honda reveló el precio actual de la CB300F Twister

Por Andrés Aguilera
honda confirmo el nuevo precio de la xr 300 tornado

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 300 Tornado

Por Andrés Aguilera

El hecho ocurrió cerca de las calles Mansilla y Juan Pringles, cuando personal policial realizaba un control y observó a una caravana de motos tipo “stun” —grupos que suelen realizar maniobras peligrosas en la vía pública—.

Según fuentes policiales, el joven evadió la presencia de los efectivos y comenzó a fugarse en contramano por calle Bandera de los Andes, acompañado por otro motociclista que logró escapar.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado y reducido por los uniformados. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía una denuncia por hurto agravado radicada el 31 de octubre de 2025.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, el adolescente fue trasladado a la UPANA, donde quedó a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

honda revelo el precio actual de la xr150l

Honda reveló el precio actual de la XR150L

Por Andrés Aguilera
keller confirmo el precio actual de la moto kn110-8

Keller confirmó el precio actual de la moto KN110-8

Por Andrés Aguilera
Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos

Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa.

Grave choque en Maipú: un motociclista de 35 años debió ser operado de urgencia

Por Redacción Policiales