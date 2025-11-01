Es menor de edad, manejaba una moto robada en medio de una caravana e intentó escapar en contramano

Un adolescente fue detenido anoche en Guaymallén, luego de protagonizar una persecución policial mientras circulaba en una moto con pedido de secuestro.

Detuvieron a menor de edad con una moto robada en Guaymallén.

El hecho ocurrió cerca de las calles Mansilla y Juan Pringles, cuando personal policial realizaba un control y observó a una caravana de motos tipo “stun” —grupos que suelen realizar maniobras peligrosas en la vía pública—.

Según fuentes policiales, el joven evadió la presencia de los efectivos y comenzó a fugarse en contramano por calle Bandera de los Andes, acompañado por otro motociclista que logró escapar.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado y reducido por los uniformados. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía una denuncia por hurto agravado radicada el 31 de octubre de 2025.

Por disposición de la Fiscalía de Menores, el adolescente fue trasladado a la UPANA, donde quedó a disposición de la Justicia.