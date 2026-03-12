Investigan a un policía que fue filmado teniendo sexo en un cementerio de Cañuelas

Un efectivo de la Policía Bonaerense que presta servicio en el Comando de Patrullas del partido de Cañuelas fue filmado mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer en un cementerio de esa localidad. La situación derivó en la apertura de un sumario interno.
Según se observa en las imágenes captadas por una cámara de seguridad el pasado 7 de marzo, el policía aparece uniformado, recostado sobre el pasto y junto a un patrullero, aparentemente intentando ocultarse en una zona del predio.
Las imágenes, junto con los datos registrados por el GPS del móvil policial, permitieron identificar al agente involucrado. Tras la viralización del video en redes sociales, el caso quedó bajo análisis del área de Asuntos Internos de la fuerza.
Por el momento no trascendió la identidad del efectivo ni de la mujer que aparece en la filmación, aunque fuentes de la investigación indicaron que ella no pertenece a la fuerza policial. La causa administrativa continúa abierta mientras se evalúa la posible sanción disciplinaria.