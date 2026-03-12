Un automovilista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

Un motociclista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

El pasado domingo 8 de marzo, dos jóvenes que circulaban en moto en la ciudad de La Plata fueron atropelladas por un auto que se dio a la fuga. Tras realizar la denuncia en la Justicia, las damnificadas piden colaboración para identificar al conductor del vehículo involucrado.

Según narraron a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 en la zona 462 y 14 bis, cuando las víctimas se desplazaban en moto por calle 462 desde Camino General Belgrano hacia Camino Centenario. Al llegar a la esquina con 14 C, un Volkswagen Gol rojo apareció en medio de la intersección y en un primer momento frenó. Sin embargo, cuando la moto estaba pasando, el auto avanzó repentinamente e impactó contra el rodado menor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Labuenainfo (@labuenainfo) Tras el impacto, la motocicleta se desestabilizó y ambas mujeres que iban a bordo cayeron al asfalto. “Intenté esquivarlo, pero terminó chocando contra la parrilla de la moto”, relató una de las víctimas a NA. Luego del choque y, pese a observar a las jóvenes en el suelo, el conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia. Según comentaron las víctimas, el vehículo circulaba sin patente.

Las víctimas sufrieron múltiples lesiones Tras el choque, ambas mujeres sufieron heridas y fueron ser auxiliadas por un testigo que estaba en la zona, quien las ayudó a levantarse. Según detalló una fuente cercana a las víctimas, una de ellas, de 25 años de edad, sufrió múltiples lesiones producto del impacto, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza que le provocó mareos y debió ser internada en observación. Además, presentó heridas en la rodilla, ambas manos y la muñeca.

Accidente Moto Las mujeres fueron auxiliadas por un testigo. Ambas sufrieron múltiples lesiones En un primer momento, la joven fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet, aunque luego decidió continuar el trataiento en la Clínica de Villa Elisa, donde le indicaron antibióticos debido a que algunas de las heridas presentaban infección. También presentó un corte en la frente, lesiones en el pómulo y el mentón, hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones odontológicas, con una muela rota y otra fisurada.