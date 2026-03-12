Un automovilista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

El pasado domingo 8 de marzo, dos jóvenes que circulaban en moto en la ciudad de La Platafueron atropelladas por un auto que se dio a la fuga. Tras realizar la denuncia en la Justicia, las damnificadas piden colaboración para identificar al conductor del vehículo involucrado.
Según narraron a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 en la zona 462 y 14 bis, cuando las víctimas se desplazaban en moto por calle 462 desde Camino General Belgrano hacia Camino Centenario. Al llegar a la esquina con 14 C, un Volkswagen Gol rojo apareció en medio de la intersección y en un primer momento frenó. Sin embargo, cuando la moto estaba pasando, el auto avanzó repentinamente e impactó contra el rodado menor.
Tras el impacto, la motocicleta se desestabilizó y ambas mujeres que iban a bordo cayeron al asfalto. “Intenté esquivarlo, pero terminó chocando contra la parrilla de la moto”, relató una de las víctimas a NA. Luego del choque y, pese a observar a las jóvenes en el suelo, el conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia. Según comentaron las víctimas, el vehículo circulaba sin patente.
Las víctimas sufrieron múltiples lesiones
Tras el choque, ambas mujeres sufieron heridas y fueron ser auxiliadas por un testigo que estaba en la zona, quien las ayudó a levantarse. Según detalló una fuente cercana a las víctimas, una de ellas, de 25 años de edad, sufrió múltiples lesiones producto del impacto, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza que le provocó mareos y debió ser internada en observación. Además, presentó heridas en la rodilla, ambas manos y la muñeca.
En un primer momento, la joven fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet, aunque luego decidió continuar el trataiento en la Clínica de Villa Elisa, donde le indicaron antibióticos debido a que algunas de las heridas presentaban infección. También presentó un corte en la frente, lesiones en el pómulo y el mentón, hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones odontológicas, con una muela rota y otra fisurada.
El conductor del vehículo está prófugo y es buscado por la Justicia
La denuncia del hecho fue radicada en la Comisaría Décima de City Bell y la causa quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata. En el expediente se incorporó un video de cámaras de seguridad donde se observa cómo la moto es golpeada y las mujeres son arrastradas por el asfalto debido al impacto. Por el momento el conductor del auto no fue identificado.
La investigación quedó en manos de la Justicia y las víctimas solicitan la colaboración de vecinos que puedan aportar información o imágenes de seguridad de la zona para poder identificar al conductor del auto: “Pedimos solidaridad para encontrar al que nos dejó tiradas”