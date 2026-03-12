12 de marzo de 2026 - 22:30

Un automovilista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

Las mujeres sufrieron múltiples lesiones y debieron recibir atención médica. En tanto, el conductor responsable continúa prófugo.

Un motociclista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

Un motociclista en La Plata atropelló a dos mujeres en moto y escapó: ahora es buscado por la Justicia

Foto:

Captura
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El pasado domingo 8 de marzo, dos jóvenes que circulaban en moto en la ciudad de La Plata fueron atropelladas por un auto que se dio a la fuga. Tras realizar la denuncia en la Justicia, las damnificadas piden colaboración para identificar al conductor del vehículo involucrado.

Leé además

Un menor de edad ocasionó una tragedia donde falleció un hombre de 52 años.

Tragedia en Chivilcoy: un adolescente de 14 años provocó un choque y causó la muerte de un hombre

Por Redacción Policiales
Accidente fatal en Neuquén: dos policías muertos

Tragedia en Neuquén: dos policías murieron en un violento choque frontal sobre la Ruta 22

Por Redacción Policiales

Según narraron a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de las 00:30 en la zona 462 y 14 bis, cuando las víctimas se desplazaban en moto por calle 462 desde Camino General Belgrano hacia Camino Centenario. Al llegar a la esquina con 14 C, un Volkswagen Gol rojo apareció en medio de la intersección y en un primer momento frenó. Sin embargo, cuando la moto estaba pasando, el auto avanzó repentinamente e impactó contra el rodado menor.

Embed

Tras el impacto, la motocicleta se desestabilizó y ambas mujeres que iban a bordo cayeron al asfalto. “Intenté esquivarlo, pero terminó chocando contra la parrilla de la moto”, relató una de las víctimas a NA. Luego del choque y, pese a observar a las jóvenes en el suelo, el conductor se dio a la fuga sin prestar asistencia. Según comentaron las víctimas, el vehículo circulaba sin patente.

Las víctimas sufrieron múltiples lesiones

Tras el choque, ambas mujeres sufieron heridas y fueron ser auxiliadas por un testigo que estaba en la zona, quien las ayudó a levantarse. Según detalló una fuente cercana a las víctimas, una de ellas, de 25 años de edad, sufrió múltiples lesiones producto del impacto, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza que le provocó mareos y debió ser internada en observación. Además, presentó heridas en la rodilla, ambas manos y la muñeca.

Accidente Moto
Las mujeres fueron auxiliadas por un testigo. Ambas sufrieron múltiples lesiones

Las mujeres fueron auxiliadas por un testigo. Ambas sufrieron múltiples lesiones

En un primer momento, la joven fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet, aunque luego decidió continuar el trataiento en la Clínica de Villa Elisa, donde le indicaron antibióticos debido a que algunas de las heridas presentaban infección. También presentó un corte en la frente, lesiones en el pómulo y el mentón, hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones odontológicas, con una muela rota y otra fisurada.

El conductor del vehículo está prófugo y es buscado por la Justicia

La denuncia del hecho fue radicada en la Comisaría Décima de City Bell y la causa quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata. En el expediente se incorporó un video de cámaras de seguridad donde se observa cómo la moto es golpeada y las mujeres son arrastradas por el asfalto debido al impacto. Por el momento el conductor del auto no fue identificado.

La investigación quedó en manos de la Justicia y las víctimas solicitan la colaboración de vecinos que puedan aportar información o imágenes de seguridad de la zona para poder identificar al conductor del auto: “Pedimos solidaridad para encontrar al que nos dejó tiradas”

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo - Imagen ilustrativa

Cuatro heridos tras el choque entre un auto y una camioneta en Maipú

Por Redacción Policiales
Detuvieron a Santiago Lara, el falso hijo de Maradona 

Detuvieron al falso hijo de Maradona por integrar una banda narco en La Plata

Detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

Un detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

De dormir en un cajero a soñar con la pizzería propia: la historia de superación de Hugo y su familia en La Plata.

Dormían en un cajero y un hombre les cambió la vida: la historia de Hugo y su familia