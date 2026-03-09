Cuatro heridos tras el choque entre un auto y una camioneta en Maipú

Un fuerte siniestro vial se registró este domingo en Maipú y dejó varios heridos , entre ellos dos menores de edad.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 21.20 en la intersección de calles Maza y Alsina . Fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el vuelco de dos vehículos en la zona.

Al arribar, personal policial constató la colisión entre una camioneta y un automóvil, por lo que se solicitó la presencia de médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y de Bomberos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, una camioneta Toyota Hilux conducida por R.R., de 48 años, circulaba por calle Maza de norte a sur y, al llegar a la intersección con Alsina, por causas que se investigan impactó con un automóvil.

Producto del choque, la camioneta volcó y quedó apoyada sobre uno de sus laterales.

En tanto, el Fiat Palio que transitaba por calle Alsina de este a oeste impactó contra la camioneta y su conductor, identificado como M.S., de 45 años, perdió el dominio del rodado, produciéndose el vuelco total del vehículo, que terminó con su parte frontal contra la carpeta asfáltica.

En el automóvil viajaban además dos acompañantes: un menor de 13 años y un joven de 17, quienes sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Fleming para su atención.

El conductor del Fiat Palio fue derivado al Español, mientras que el acompañante de la camioneta, C.N., de 76 años, fue trasladado al Central con politraumatismos.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a ambos conductores, el cual arrojó resultado negativo en ambos casos.