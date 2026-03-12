Caza ilegal en San Carlos: siguieron huellas durante 7 km y encontraron animales silvestres muertos

Un operativo de la Policía Rural permitió descubrir un caso de caza ilegal de fauna silvestre en el departamento de San Carlos . El procedimiento se realizó en el distrito de Pareditas y terminó con varios hombres identificados y elementos secuestrados.

La intervención comenzó luego de un aviso sobre la presencia de vehículos en una zona de campo. A partir de esa alerta, los efectivos ingresaron al lugar y comenzaron un seguimiento que los llevó hasta un sector donde finalmente encontraron a varias personas con animales silvestres muertos.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando los policiales fueron alertados por la presencia de dos camionetas -una Volkswagen Amarok y una Ford F100- que circulaban por la zona.

Al ingresar al campo, los efectivos detectaron huellas que se dirigían hacia un área conocida como La Olla, por lo que comenzaron a seguir el rastro durante unos siete kilómetros hacia el sur.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a 7 hombres junto a los vehículos y varios perros. Durante la identificación de los presentes, observaron 2 animales de la fauna silvestre de la especie piche que se encontraban muertos, degollados y sin eviscerar.

En el procedimiento también se hallaron 2 cuchillos con hojas de aproximadamente 15 centímetros que habrían sido utilizados para la caza.

Ante la situación, se dio intervención a la ayudante fiscal de turno, quien dispuso la confección del acta de procedimiento, la individualización de los ciudadanos y su notificación por infracción a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna.

Además, se ordenó el secuestro de los elementos utilizados y de las piezas de caza para su posterior desnaturalización.