Caza ilegal en San Carlos: siguieron huellas durante 7 km y encontraron animales silvestres muertos

En el lugar identificaron a varios hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Se hallaron dos animales de la especie piche muertos, degollados y sin eviscerar.

La Policía Rural detectó caza ilegal de fauna silvestre en San Carlos. &nbsp;

La Policía Rural detectó caza ilegal de fauna silvestre en San Carlos.

 

Un operativo de la Policía Rural permitió descubrir un caso de caza ilegal de fauna silvestre en el departamento de San Carlos. El procedimiento se realizó en el distrito de Pareditas y terminó con varios hombres identificados y elementos secuestrados.

La intervención comenzó luego de un aviso sobre la presencia de vehículos en una zona de campo. A partir de esa alerta, los efectivos ingresaron al lugar y comenzaron un seguimiento que los llevó hasta un sector donde finalmente encontraron a varias personas con animales silvestres muertos.

El procedimiento ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando los policiales fueron alertados por la presencia de dos camionetas -una Volkswagen Amarok y una Ford F100- que circulaban por la zona.

Caza ilegal de fauna silvestre

Al ingresar al campo, los efectivos detectaron huellas que se dirigían hacia un área conocida como La Olla, por lo que comenzaron a seguir el rastro durante unos siete kilómetros hacia el sur.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a 7 hombres junto a los vehículos y varios perros. Durante la identificación de los presentes, observaron 2 animales de la fauna silvestre de la especie piche que se encontraban muertos, degollados y sin eviscerar.

En el procedimiento también se hallaron 2 cuchillos con hojas de aproximadamente 15 centímetros que habrían sido utilizados para la caza.

Ante la situación, se dio intervención a la ayudante fiscal de turno, quien dispuso la confección del acta de procedimiento, la individualización de los ciudadanos y su notificación por infracción a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna.

Además, se ordenó el secuestro de los elementos utilizados y de las piezas de caza para su posterior desnaturalización.

