Intensas lluvias en el Valle de Uco: el Servicio Meteorológico Nacional advierte que seguirán hasta el viernes

Las precipitaciones de las últimas horas afectaron el Manzano Histórico y El Cepillo, con calles anegadas. El SMN prevé inestabilidad y lluvias hasta este viernes.

La situación obligó a los vecinos a utilizar caminos alternativos

Foto:

Daniela Campos
En El Cepillo, esta mañana, calles cubiertas de agua dificultaron la circulación

Foto:

Daniela Campos
Cielo nublado y clima fresco en Tupungato, por el momento no se registran lluvias.

Foto:

Gentileza Facundo Arce
Por Daniela Campos

Luego de varios años con pocas lluvias, 2026 muestra un clima muy diferente en Mendoza. Datos de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional indican que, en lo que va del año, varias localidades de la provincia ya acumulan una parte importante de su lluvia promedio anual, algo llamativo en una región conocida por su clima árido. El Valle de Uco forma parte de ese registro y este martes intensas lluvias afectaron dos de sus departamentos.

Tunuyán

Las tormentas registradas durante la tarde y noche de ayer llegaron a los distritos del oeste del departamento. Las precipitaciones comenzaron cerca de las 19.45 y se extendieron hasta pasadas las 21.30. Como consecuencia, se registraron importantes crecidas en distintos sectores, informaron desde el municipio.

En el Manzano histórico se produjo anegamiento sobre calle 17 de Agosto y sobre Benigno Aguirre, Ruta Provincial 89 y el Corredor Productivo. En el lugar trabajó personal de la Delegación del Manzano Histórico con apoyo de Defensa Civil.

Durante la noche también se realizaron tareas preventivas en los badenes por parte de la Delegación de Los Árboles en conjunto con la Policía de Mendoza, mientras que en horas de la mañana de hoy se sumó al operativo personal de Vialidad Provincial.

Sin embargo, las rutas y accesos se encuentran habilitados. Defensa Civil recomienda transitar con extrema precaución. Desde el municipio también aconsejan circular a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y conducir con las luces encendidas.

San Carlos

Darío Segura, director de Defensa Civil de San Carlos, comunicó que se produjo un núcleo importante de tormenta en la parte sur del departamento. En El Cepillo se registraron 10 mm de lluvia y calles anegadas por la creciente de los ríos y el riego de fincas cercanas.

El Cepillo, San Carlos
La situación obligó a los vecinos a utilizar caminos alternativos

Calle Muzaber - El Cepillo, San Carlos
En El Cepillo, esta mañana, calles cubiertas de agua dificultaron la circulación

En cuanto a personas afectadas, solo una fue trasladada a la casa de un familiar. Respecto a los daños, se reportó un árbol caído en la zona de Furlotti, que Defensa Civil ya retiró.

Desde el área informaron que por el momento no hay núcleos, y una probabilidad de lluvia muy baja. La inestabilidad se mantendría durante todo el día y podrían registrarse precipitaciones durante la tarde y la noche.

Tupungato

En este departamento, hasta el momento, no se han registrado lluvias de gran magnitud. Según indicaron, el cielo se mantiene nublado y solo han caído algunas gotas aisladas, sin precipitaciones significativas.

Tupungato
Cielo nublado y clima fresco en Tupungato, por el momento no se registran lluvias.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la inestabilidad se mantendrá durante este miércoles, jueves y viernes, con probabilidad de lluvias en el Valle de Uco y otras zonas de la provincia.

