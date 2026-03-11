11 de marzo de 2026 - 16:15

Precios de frutas y verduras: las lluvias impactan en la oferta y generan subas en algunos productos

La Unión Frutihortícola Argentina advirtió que las intensas lluvias de los últimos días afectaron producciones locales. ¿Cuáles no aumentaron?

Qué frutas y verduras subieron de precio por las lluvias

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las intensas lluvias registradas en los últimos días comenzaron a reflejarse en los precios de frutas y verduras en algunos mercados mayoristas de la provincia. Desde la Unión Frutihortícola Argentina señalaron que el fenómeno climático afectó la producción local y redujo la disponibilidad de mercadería.

De acuerdo con la entidad, esta menor oferta explica que determinados productos registren aumentos en los valores de comercialización. Sin embargo, otros alimentos de consumo habitual, especialmente aquellos destinados a conservas o elaboración casera, mantienen precios considerados normales para la época.

Desde la Unión Frutihortícola Argentina sostienen que productos como las berenjenas, los duraznos y los tomates para salsa mantienen precios acordes, pero otras frutas y verduras aumentaron

El impacto de las lluvias en la producción

Desde la organización explicaron que las precipitaciones intensas generaron complicaciones en las zonas productivas, lo que impactó directamente en la cantidad de mercadería que llega a los mercados.

En algunos mercados de la provincia se ha producido un aumento de la mercadería local. Esto se debe a los intensos días de lluvia, que han afectado las producciones”, indicaron desde la entidad frutihortícola.

La situación afecta principalmente a verduras de hoja y algunos cultivos sensibles al exceso de humedad, que suelen registrar variaciones de precio cuando se reduce la oferta.

tarta de berenjena
Desde la Unión Frutihortícola Argentina sostienen que productos como las berenjenas, los duraznos y los tomates para salsa mantienen precios acordes

Productos para conservas mantienen valores estables

A pesar de las subas puntuales, desde el sector destacan que varios productos muy utilizados para elaboraciones caseras mantienen precios acordes.

“Sin embargo, productos como las berenjenas para encurtidos, los duraznos para dulce y los tomates para salsa mantienen precios acordes”, señalaron desde la organización.

Según el listado difundido por operadores mayoristas, algunos valores de referencia incluyen tomate premium por cajón de 18 kilos a $15.000, berenjena premium a $7.000 el bulto y durazno rojo por cajón de 18 kilos a $37.000, entre otros productos.

Portadas Canva
Desde la Unión Frutihortícola Argentina sostienen que productos como las berenjenas, los duraznos y los tomates para salsa mantienen precios acordes

El listado completo de precios mayoristas

El relevamiento difundido por el sector incluye más de 40 productos entre frutas, verduras y hortalizas, con los precios de referencia en los mercados mendocinos.

Entre los productos incluidos aparecen papa sucia ($12.000), papa lavada o rotisera ($18.000), cebolla premium ($6.500), cebolla morada ($13.000), zanahoria premium ($10.500) y zanahoria común ($5.500).

También figuran zapallos y hortalizas como zapallo cokena y zapallo inglés ($7.000), berenjena premium ($7.000), palta ($9.000 el kilo), tomate premium por cajón de 18 kilos ($15.000), tomate redondo ($20.000) y tomate cherry ($2.500 el kilo).

En frutas, el listado incluye banana de Ecuador ($38.000), manzana Red Delicious premium ($30.000), pera William premium ($28.000), durazno rojo por cajón ($37.000), naranja para jugo ($30.000) y limón por cubo ($25.000).

El informe también detalla precios para sandía ($450 el kilo), melón por siete unidades ($13.000) y choclo por bolsa de 50 unidades ($9.000).

En el rubro hojas verdes aparecen variedades como lechuga morada y repollada ($15.000), mantecosa y rulito ($20.000), rúcula (entre $8.000 y $16.000), además de verduras como verdeo ($2.500), apio ($1.300), acelga ($7.000), perejil ($800), ajo premium ($5.500), zapallo italiano ($14.000), zapallito redondito ($9.000) y remolacha ($6.500).

acelga en la huerta casera
Las lluvias afectaron principalmente a verduras de hoja y algunos cultivos sensibles al exceso de humedad

Expectativa de normalización en el corto plazo

Desde el sector frutihortícola confían en que la situación pueda estabilizarse a medida que mejoren las condiciones climáticas y se normalice el ritmo de cosecha y distribución.

“Confiamos en que, pronto, la situación se normalizará. Seguimos comprometidos con una producción responsable”, expresaron desde la entidad.

