Una investigación de 9.000 alimentos destacó cuáles son los más saludables del mundo

Un análisis nutricional puso bajo la lupa miles de alimentos que consumimos a diario. El resultado superó a varios productos considerados “saludables” por el marketing.

Esta investigación también representa una estrategia efectiva para priorizar los alimentos a largo plazo.

¿Qué pasaría si existiera una forma objetiva de medir qué tan saludable es cada alimento que llega a nuestra mesa? Durante años, esa pregunta fue motivo de debate entre nutricionistas, médicos y organismos de salud. Hoy, una investigación internacional logró acercar una respuesta concreta tras evaluar más de 9.000 alimentos consumidos en todo el mundo.

El estudio se basó en Food Compass, un sistema de perfil nutricional que no se centra solo en calorías, sino que además analiza nutrientes beneficiosos, componentes protectores y factores que pueden afectar la salud a largo plazo. A partir de esta metodología, se elaboró un ranking que revela cuáles son los alimentos más saludables del planeta y por qué deberían ocupar un lugar central en la alimentación diaria.

alimentos saludables Esta investigación también representa una estrategia efectiva para priorizar los alimentos a largo plazo. IA Gemini Frutas y verduras: el corazón de la alimentación más saludable Dentro del análisis de Food Compass, las frutas y verduras ocuparon los puntajes más altos debido a su densidad nutricional, bajo impacto negativo y alto aporte de compuestos bioactivos.

Frutas Entre las frutas mejor valoradas se encuentran los cítricos como pomelo, naranja, limón, mandarina, lima y tangelo, reconocidos por su alto contenido de vitamina C, flavonoides y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y reducen la inflamación. También se destacaron frutas como damasco, melón, carambola (fruta estrella), guayaba, nectarina (durazno), papaya (mamón), ruibarbo, bayas, kiwi y pera, que aportan fibra, agua y micronutrientes esenciales para la salud digestiva y metabólica.

Verduras En el grupo de verduras, el listado es aún más amplio. Remolacha, brócoli, coliflor, judías verdes, acelgas, repollo, calabaza y berros se ubicaron entre los más saludables por su efecto protector sobre el sistema cardiovascular. A esto se suman hierbas silvestres como el diente de león, lechuga romana, radicchio y otras verduras de hoja verde como espinacas, ricas en hierro, folatos y clorofila. También aparecen zanahorias, guisantes verdes frescos, tomates, okra (parecido al morrón verde), brotes, apio, hinojo, pepino, berenjena, colinabo, champiñones, cebollas, pimientos morrones, rábanos, espárragos, alcachofas y chiles.

Un punto llamativo del estudio es la inclusión de alimentos fermentados y marinos como chucrut, kimchi y algas, valorados por su impacto positivo en la microbiota intestinal. alimentos saludables IA Gemini Legumbres, frutos secos y proteínas del mar: alimentos clave del equilibrio nutricional Otro grupo con puntuaciones elevadas en el sistema Food Compass fue el de las legumbres. Soja, edamame (porotos de soja inmaduros), frijoles, guisantes y lentejas se posicionaron como alimentos fundamentales por su alto contenido de proteínas vegetales, fibra y minerales.

y En la categoría de frutos secos y semillas, se destacaron almendras, maní, semillas de calabaza, semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de lino y semillas de chía.

y se destacaron almendras, maní, semillas de calabaza, semillas de girasol, semillas de sésamo, semillas de lino y semillas de chía. Los pescados y mariscos también ocuparon un lugar relevante. Fletán, bacalao, atún, calamares, caracoles, salmón, eglefino, cangrejos de río, cangrejos, ostras y camarones fueron valorados por su contenido de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3, zinc y vitamina B12. alimentos saludables IA Gemini El estudio también incluyó otros alimentos y preparaciones que alcanzaron buenos puntajes, como jugo de apio, proteínas vegetales y harina de soja.

y que alcanzaron buenos puntajes, como jugo de apio, proteínas vegetales y harina de soja. En cuanto a platos completos, sobresalieron el Chana Saag (garbanzos y espinacas), la ensalada griega sin aderezo, la ensalada de mariscos y las verduras en salsa de tomate. alimentos saludables IA Gemini La investigación de Food Compass deja un mensaje claro: los alimentos más saludables del mundo no son exóticos ni inaccesibles, sino aquellos que han estado presentes históricamente en la alimentación diaria.