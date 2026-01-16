16 de enero de 2026 - 11:20

Flan casero en pocos minutos, sin horno ni huevo: una receta fácil y deliciosa

Con pocos ingredientes y con un procedimiento sencillo, podrás hacer este postre para recibir visitas y ofrecerles algo delicioso.

Alejo Zanabria

El flan es uno de los postres más populares en la cocina, pero muchas veces su preparación tradicional requiere de horno y varios huevos, lo que puede complicar su elaboración. Por suerte, existen recetas alternativas que permiten disfrutarlo de una manera más fácil y rápida.

Esta versión casera sin horno y sin huevo es perfecta para quienes buscan una opción práctica sin sacrificar sabor ni textura. Además, es una excelente alternativa para personas con alergias o que prefieren evitar el consumo de huevo. Con ingredientes básicos y un procedimiento simple, podrás sorprender a todos con este postre cremoso y delicioso.

Este postre es una alternativa deliciosa y fácil de hacer. Además, es una opción perfecta dentro de las recetas rápidas para sorprender a la familia con un postre casero. Su textura suave y su sabor irresistible lo convierten en un imprescindible en cualquier mesa.

Ingredientes

  • 500 ml de leche (según tu preferencia).
  • 100 ml de crema de leche.
  • 100 g de azúcar.
  • 10 g de gelatina sin sabor (o agar-agar si prefieres una versión vegana).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • Caramelo líquido (opcional, para la base).
Paso a paso para preparar este flan casero

  1. Preparar el caramelo: si decides usar caramelo líquido, viértelo en el fondo de un molde y reserva.
  2. Hidratar la gelatina: en un recipiente, disuelve la gelatina en un poco de agua fría y deja reposar por unos minutos.
  3. Calentar la mezcla: en una cacerola, calienta la leche, la crema y el azúcar a fuego medio, removiendo constantemente.
  4. Incorporar la gelatina: una vez caliente la mezcla, agrega la gelatina hidratada y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todo esté completamente disuelto.
  5. Verter en el molde: coloca la preparación en el molde caramelizado y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigera hasta que tome consistencia.
  6. Desmoldar y disfrutar: una vez firme, desmolda con cuidado y sirve.
