Flan casero en pocos minutos, sin horno ni huevo: una receta fácil y deliciosa

Con pocos ingredientes y con un procedimiento sencillo, podrás hacer este postre para recibir visitas y ofrecerles algo delicioso.

El flan es uno de los postres más populares en la cocina, pero muchas veces su preparación tradicional requiere de horno y varios huevos, lo que puede complicar su elaboración. Por suerte, existen recetas alternativas que permiten disfrutarlo de una manera más fácil y rápida.

Esta versión casera sin horno y sin huevo es perfecta para quienes buscan una opción práctica sin sacrificar sabor ni textura. Además, es una excelente alternativa para personas con alergias o que prefieren evitar el consumo de huevo. Con ingredientes básicos y un procedimiento simple, podrás sorprender a todos con este postre cremoso y delicioso.

Este postre es una alternativa deliciosa y fácil de hacer. Además, es una opción perfecta dentro de las recetas rápidas para sorprender a la familia con un postre casero. Su textura suave y su sabor irresistible lo convierten en un imprescindible en cualquier mesa.

Ingredientes 500 ml de leche (según tu preferencia).

(según tu preferencia). 100 ml de crema de leche .

. 100 g de azúcar .

. 10 g de gelatina sin sabor (o agar-agar si prefieres una versión vegana).

(o agar-agar si prefieres una versión vegana). 1 cucharadita de esencia de vainilla .

Caramelo líquido (opcional, para la base).

Paso a paso para preparar este flan casero

Preparar el caramelo: si decides usar caramelo líquido, viértelo en el fondo de un molde y reserva. Hidratar la gelatina: en un recipiente, disuelve la gelatina en un poco de agua fría y deja reposar por unos minutos. Calentar la mezcla: en una cacerola, calienta la leche, la crema y el azúcar a fuego medio, removiendo constantemente. Incorporar la gelatina: una vez caliente la mezcla, agrega la gelatina hidratada y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todo esté completamente disuelto. Verter en el molde: coloca la preparación en el molde caramelizado y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigera hasta que tome consistencia. Desmoldar y disfrutar: una vez firme, desmolda con cuidado y sirve.