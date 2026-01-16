Flan casero en pocos minutos, sin horno ni huevo: una receta fácil y deliciosa

El flan es uno de los postres más populares en la cocina, pero muchas veces su preparación tradicional requiere de horno y varios huevos, lo que puede complicar su elaboración. Por suerte, existen recetas alternativas que permiten disfrutarlo de una manera más fácil y rápida.
Esta versión casera sin horno y sin huevo es perfecta para quienes buscan una opción práctica sin sacrificar sabor ni textura. Además, es una excelente alternativa para personas con alergias o que prefieren evitar el consumo de huevo. Con ingredientes básicos y un procedimiento simple, podrás sorprender a todos con este postre cremoso y delicioso.