El y práctica para sumar verduras al desayuno o la merienda sin usar harina ni prender el horno. Se prepara en pocos minutos, queda pan de brócoli en sartén es una alternativa saludable tierno por dentro y dorado por fuera, y es ideal para quienes buscan opciones livianas, saciantes y fáciles de hacer en casa.
1 huevo
½ taza de brócoli cocido (bien picado)
3 cucharadas de maicena
1 cucharada de yogur natural o leche
½ cucharadita de polvo de hornear
1 pizca de sal
1 cucharadita de aceite
Pan de brócoli en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (1)
Paso a paso del pan de brócoli en sartén Cociná el brócoli al vapor o hervido, hasta que esté tierno, escurrilo bien y picálo lo más chico posible.
Colocá el huevo en un bowl y batilo junto con la sal hasta integrarlo bien.
Sumá el brócoli picado, mezclando para que quede bien distribuido en la preparación.
Agregá la maicena y el yogur, revolviendo hasta lograr una masa espesa, húmeda y sin grumos.
Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado.
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite.
Volcá la mezcla formando un disco, de aproximadamente un centímetro de espesor.
Cociná tapado durante 3 a 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie seca.
Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.
El resultado es un
pan suave, húmedo y con sabor delicado, ideal para comer recién hecho.
Pan de brócoli en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)
Consejos para que salga perfecto Escurrí bien el brócoli, para evitar una masa aguada.
Usá fuego bajo, así se cocina parejo sin quemarse.
Para una versión más sabrosa, agregá queso rallado a la mezcla.
Para textura más aireada, batí bien el huevo antes de integrar el resto. Cómo servirlo
Este
pan de brócoli en sartén queda riquísimo con queso crema, palta, tomate o huevo. También funciona como base de un sándwich saludable o acompañamiento liviano en cualquier comida.