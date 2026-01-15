15 de enero de 2026 - 11:15

Pan de brócoli en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Una opción práctica y nutritiva para sumar verduras a tus comidas, lista en minutos y con ingredientes simples.

Pan de brócoli en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (1)
Por Andrés Aguilera

El pan de brócoli en sartén es una alternativa saludable y práctica para sumar verduras al desayuno o la merienda sin usar harina ni prender el horno. Se prepara en pocos minutos, queda tierno por dentro y dorado por fuera, y es ideal para quienes buscan opciones livianas, saciantes y fáciles de hacer en casa.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • ½ taza de brócoli cocido (bien picado)

  • 3 cucharadas de maicena

  • 1 cucharada de yogur natural o leche

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 pizca de sal

  • 1 cucharadita de aceite

Paso a paso del pan de brócoli en sartén

  • Cociná el brócoli al vapor o hervido, hasta que esté tierno, escurrilo bien y picálo lo más chico posible.

  • Colocá el huevo en un bowl y batilo junto con la sal hasta integrarlo bien.

  • Sumá el brócoli picado, mezclando para que quede bien distribuido en la preparación.

  • Agregá la maicena y el yogur, revolviendo hasta lograr una masa espesa, húmeda y sin grumos.

  • Incorporá el polvo de hornear al final, mezclando suavemente para activar el levado.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite.

  • Volcá la mezcla formando un disco, de aproximadamente un centímetro de espesor.

  • Cociná tapado durante 3 a 4 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie seca.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná 2 minutos más, hasta que quede dorado y bien cocido.

El resultado es un pan suave, húmedo y con sabor delicado, ideal para comer recién hecho.

Consejos para que salga perfecto

  • Escurrí bien el brócoli, para evitar una masa aguada.

  • Usá fuego bajo, así se cocina parejo sin quemarse.

  • Para una versión más sabrosa, agregá queso rallado a la mezcla.

  • Para textura más aireada, batí bien el huevo antes de integrar el resto.

Cómo servirlo

Este pan de brócoli en sartén queda riquísimo con queso crema, palta, tomate o huevo. También funciona como base de un sándwich saludable o acompañamiento liviano en cualquier comida.

