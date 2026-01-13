13 de enero de 2026 - 10:10

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Una máquina de coser vieja puede reciclarse y convertirse en una mesa consola elegante y funcional para distintos ambientes del hogar.

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea (2)
Por Andrés Aguilera

La máquina de coser antigua que quedó en desuso (muchas veces heredada) puede transformarse en una mesa consola decorativa con muchísimo carácter. Su estructura de hierro, con pedal y base ornamentada, es ideal para crear un mueble protagonista en la entrada, el living o un pasillo. Un reciclaje que combina historia, diseño y funcionalidad.

Por qué una máquina de coser antigua es ideal para reciclar

Este tipo de objeto tiene ventajas únicas para la decoración en el hogar:

  • Estructura de hierro macizo, estable y duradera

  • Diseño clásico con valor estético propio

  • Altura perfecta para una consola o mesa de apoyo

  • Pieza con historia que aporta identidad al ambiente

Incluso si el mecanismo ya no funciona, la base sigue siendo un excelente soporte.

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea (1)

El proyecto: mesa consola con base original

La idea es aprovechar la base de hierro y sumar una tapa simple (madera o vidrio) para convertirla en una consola. Funciona como:

  • Mueble de entrada para llaves y bolsos

  • Mesa de apoyo detrás de un sillón

  • Consola para pasillo

  • Soporte para plantas o lámparas

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar de más:

  • Base de máquina de coser vieja

  • Tablero de madera (maciza, MDF o recuperada) o vidrio

  • Pintura para metal (opcional)

  • Tornillos o soportes para fijar la tapa

Opcional: barniz o aceite para proteger la madera.

Cómo transformarla paso a paso

  • Desarmá la máquina, conservando solo la base.

  • Limpiala bien y retirale polvo o grasa acumulada.

  • Si querés, pintá el hierro de negro mate, gris grafito o dejalo original.

  • Prepará la tapa del tamaño deseado.

  • Fijala a la base con soportes firmes.

  • Dejá secar y colocá la consola en el ambiente elegido.

Una tapa simple realza el hierro sin competir visualmente.

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea (1)

Dónde queda mejor esta mesa reciclada

Este tipo de consola funciona muy bien en:

  • Entradas o recibidores

  • Livings amplios

  • Pasillos largos

  • Galerías cerradas

Combinada con una lámpara, un jarrón o un espejo, se vuelve el punto focal del espacio.

