La
máquina de coser antigua que quedó en desuso (muchas veces heredada) puede transformarse en una mesa consola decorativa con muchísimo carácter. Su estructura de hierro, con pedal y base ornamentada, es ideal para crear un mueble protagonista en la entrada, el living o un pasillo. Un reciclaje que combina historia, diseño y funcionalidad.
Por qué una máquina de coser antigua es ideal para reciclar
Este tipo de objeto tiene ventajas únicas para la decoración en el hogar:
Estructura de hierro macizo, estable y duradera
Diseño clásico con valor estético propio
Altura perfecta para una consola o mesa de apoyo
Pieza con historia que aporta identidad al ambiente
Incluso si el mecanismo ya no funciona, la base sigue siendo un excelente soporte.
Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea (1)
El proyecto: mesa consola con base original
La idea es
aprovechar la base de hierro y sumar una tapa simple (madera o vidrio) para convertirla en una consola. Funciona como:
Mueble de entrada para llaves y bolsos
Mesa de apoyo detrás de un sillón
Consola para pasillo
Soporte para plantas o lámparas
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje no hace falta gastar de más:
Base de máquina de coser vieja
Tablero de madera (maciza, MDF o recuperada) o vidrio
Pintura para metal (opcional)
Tornillos o soportes para fijar la tapa
Opcional: barniz o aceite para proteger la madera.
Cómo transformarla paso a paso Desarmá la máquina, conservando solo la base.
Limpiala bien y retirale polvo o grasa acumulada.
Si querés,
pintá el hierro de negro mate, gris grafito o dejalo original.
Prepará la
tapa del tamaño deseado.
Fijala a la base con soportes firmes.
Dejá secar y colocá la consola en el ambiente elegido.
Una tapa simple realza el hierro sin competir visualmente.
Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea (1)
Dónde queda mejor esta mesa reciclada
Este tipo de consola funciona muy bien en:
Entradas o recibidores
Livings amplios
Pasillos largos
Galerías cerradas
Combinada con una
lámpara, un jarrón o un espejo, se vuelve el punto focal del espacio.