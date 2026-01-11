11 de enero de 2026 - 10:13

Terminó la secundaria a los 8 años, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir "superhumanos" con IA

Laurent Simons ya es doctor en Física y ahora inicia una investigación en medicina e Inteligencia Artificial para transformar la humanidad.

Por Cristian Reta

Laurent Simons, un adolescente belga, ha asombrado a la comunidad científica internacional tras obtener su doctorado en física teórica con tan solo 16 años, edad a la que aún debería estar en secundaria. Ahora busca revolucionar la medicina integrando inteligencia artificial para extender la longevidad y rediseñar la biología humana.

Un camino académico sin precedentes hacia la vanguardia científica

La historia de Laurent Simons no es solo la de un estudiante destacado, sino la de un hito humano que desafía los tiempos convencionales de la educación. A los ocho años ya había completado la escuela secundaria y, poco después, obtuvo sus títulos de grado y maestría en física en menos de dos años.

Su doctorado en física teórica, culminado a finales de 2025, se centró en un área extremadamente compleja de la física de la materia condensada: los polarones de Bose en superfluidos y supersólidos. Esta investigación, desarrollada en la Universidad de Amberes, incluyó una estancia en el prestigioso Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, donde estudió el comportamiento de partículas en estados de frío extremo, cercanos al cero absoluto. Aunque su tesis formalmente analizó las interacciones de partículas en condensados de Bose-Einstein, este conocimiento técnico sobre sistemas complejos y computación cuántica sienta las bases para sus próximos proyectos.

El desafío de crear "superhumanos" y vencer el envejecimiento

Tras defender su tesis doctoral, Simons se trasladó a Múnich para iniciar un segundo doctorado, esta vez centrado en ciencias médicas y el uso de la inteligencia artificial. Su meta declarada es "crear superhumanos", un concepto que, aunque carece de una definición académica formal, en su visión se traduce en el uso de la tecnología para superar las limitaciones biológicas naturales. Desde los 11 años, el joven investigador ha manifestado que derrotar el envejecimiento es su prioridad principal, posicionándose en la frontera de debates globales sobre la extensión de la vida.

El trabajo actual de Simons se enfoca en marcos conceptuales y computacionales, utilizando la IA para áreas críticas como la predicción diagnóstica, la medicina regenerativa y el modelado de la duración de la vida. Esta transición de la física pura a la biomedicina aplicada es sumamente inusual a nivel doctoral, pero refleja una tendencia creciente en sectores donde grandes capitales privados investigan la reprogramación celular y la senolítica.

Aunque su enfoque aún no incluye experimentación clínica directa, su interés se alinea con investigaciones sobre aumentos cognitivos y edición genética que hoy ocupan las páginas de las revistas científicas más importantes del mundo. Este joven no solo busca entender las leyes del universo, sino aplicarlas para transformar nuestra propia existencia cotidiana y el futuro de la salud global.

