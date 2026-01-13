Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

A partir del reciclaje, la campera de ecocuero que tenés guardada en el placard porque está gastada, puede convertise en un modero y útil objeto.

Reciclar ropa que ya no usás dejó de ser solo una alternativa ecológica y se convirtió en una tendencia creativa que pisa fuerte. En muchos placares argentinos hay una campera negra de ecocuero que supo ser protagonista de salidas y looks urbanos, pero que hoy quedó relegada por un problema común: el material empezó a “despelucharse” o descascararse.

Aunque ya no sea usable como prenda, eso no significa que esté perdida, sino todo lo contrario, todavía guarda un gran potencial. Con un poco de ingenio, esa campera puede transformarse en un accesorio de diseño que se vende caro en ferias y locales, pero que podés hacer en casa con restos: llaveros con flecos.

El ecocuero tiene una ventaja clave frente a otros materiales, incluso cuando algunas zonas están dañadas, suele haber partes en muy buen estado, como mangas internas, espalda, solapas o sectores cercanos a las costuras.

campera ecocuero gastada Esas superficies lisas y firmes son ideales para reutilizar. Convertirlas en llaveros no solo evita que la prenda termine en la basura, sino que además permite crear objetos resistentes, livianos y con una estética moderna. Los llaveros con flecos, en particular, son un clásico del estilo boho y urbano, y funcionan tanto como accesorio personal como regalo o incluso producto para emprender.

Antes de empezar, es importante preparar bien la campera, extendela sobre una mesa amplia y observá con atención qué zonas están mejor conservadas. No hace falta que sean grandes superficies ya que con un rectángulo pequeño alcanza. La idea es aprovechar lo mejor del material y resignificar una prenda que parecía irrecuperable.

Materiales necesarios Una campera de ecocuero en desuso

Tijeras bien afiladas

Regla o cinta métrica

Lápiz o marcador suave

Argollas de llavero metálicas

Pegamento fuerte (puede ser universal o para cuero)

Opcional: remaches, mostacillas o pintura acrílica para personalizar llaveros Paso a paso para hacer llaveros con flecos en tendencia El primer paso es cortar el material base. De la zona elegida de la campera, recortá un rectángulo de aproximadamente 10 x 15 centímetros. Esta medida es ideal para lograr un llavero con flecos largos y movimiento, pero podés adaptarla según el tamaño que prefieras. Una vez que tengas el rectángulo, colocá la pieza sobre la mesa con el lado del ecocuero hacia abajo. Con la regla y el marcador, señalá una línea recta a unos dos centímetros del borde superior: esa franja no se corta, porque será la parte que sostenga el llavero. Luego, comenzá a hacer cortes verticales desde el borde inferior hacia la línea marcada. Los cortes deben ser finos y parejos, formando flecos. Es importante no llegar hasta arriba para que la pieza no se desarme. Cuanto más finos sean los flecos, más delicado y profesional va a verse el resultado final. Cuando termines de cortar, colocá la argolla del llavero sobre la franja superior sin cortar. Empezá a enrollar el rectángulo sobre sí mismo, ajustándolo alrededor del anillo metálico. Aplicá pegamento en la cara interna mientras enrollás para que quede firme. Al finalizar, presioná bien y dejá secar el tiempo recomendado por el adhesivo. Si querés darle un toque extra, podés sumar un remache, una tacha pequeña o incluso pintar levemente las puntas de los flecos con acrílico dorado, plateado o de un color vibrante. Cada detalle transforma el llavero en una pieza única. llavero de ecocuero Cómo usar y aprovechar este reciclaje Estos llaveros no solo sirven para llevar las llaves. También funcionan como adornos para mochilas, carteras o cierres, y hasta como colgantes decorativos. Son livianos, resistentes y muy versátiles. Además, tienen un valor simbólico porque están hechos a partir de una prenda que ya cumplió su ciclo. Para quienes buscan dar un paso más, este tipo de reciclaje puede convertirse en un pequeño emprendimiento. Con una sola campera se pueden hacer varios llaveros, todos distintos entre sí. Presentados en una bolsita simple o con una etiqueta artesanal, se venden muy bien en ferias, mercados de diseño o por redes sociales.