Crear tus propios sahumerios está de moda: qué materiales podés reciclar para alejar a los mosquitos

Este proceso permite reciclar materiales e ingredientes fáciles de conseguir en casa.

Qué sahumerios prender para atraer el amor.
Antes de dividir helechos, asegurate de tener las macetas listas con piedritas o leca al fondo para que el agua drene bien. También es importante tener a mano una pequeña bolsa de mantillo o tierra de helechos... Nunca uses tierra de jardín, que es demasiado densa.

Son los mejores y están de moda: este es el material que podés reciclar para crear macetas en tu casa

Cómo hacer un puff para tu hogar con sólo unos baldes de pintura reciclados.

Con un balde de pintura y madera: la forma de reciclar y decorar tu casa que es furor en redes

sahumerio feng shui
Un sahumerio encendido dentro de casa crea una atmósfera más armónica que el Feng Shui adopta con algunos hábitos simples.

Las costumbres dentro del Feng Shui

El resurgimiento de esta costumbre encuentra su base en observar el entorno. Muchas personas descubren en su cocina, en el jardín o en un balcón reducido elementos que antes pasaban desapercibidos y que hoy se convierten en materia prima: hojas de laurel, ramitas de romero, menta recién cortada, cáscaras de naranja o limón.

El secado natural de estas hierbas y cáscaras marca el inicio del proceso y exige paciencia porque el tiempo concentra los aromas y potencia sus cualidades. Cuando están listas pueden mezclarse de múltiples maneras para obtener combinaciones frescas, cítricas o más intensas según la preferencia de cada persona.

mosquitos
Este truco te permite reciclar a la vez que pod&eacute;s ahuyentar a los mosquitos de tu casa.

Materiales reutilizables

- Cáscaras de naranja o limón secas

- Hojas de laurel

- Ramas de romero o menta

- Restos de hierbas secas que ya no uses para cocinar

- Hilo natural o algodón

- Carbón vegetal reutilizable (si lo tenés)

- Un recipiente resistente al calor que ya esté en desuso

cáscaras de naranja secas

Paso a paso para reciclar los materiales

- Reuní todas las hierbas y cáscaras que tengas disponibles.

- Extendelas en una bandeja o rejilla para que se sequen al aire, en un lugar sin humedad.

- Una vez secas, separá las partes útiles: hojas enteras, tiras de cáscaras, pequeñas ramas.

- Clasificá los aromas según intensidad para combinarlos sin que uno tape al otro.

- Armá pequeños atados con las hierbas recuperadas y aseguralos con hilo natural.

- Si usás carbón vegetal, colocá una mezcla suelta de hierbas recicladas encima.

- Encendé el atado o el carbón dentro del recipiente resistente al calor para liberar el aroma.

