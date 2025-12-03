Crear tus propios sahumerios está de moda: qué materiales podés reciclar para alejar a los mosquitos

El resurgimiento de esta costumbre encuentra su base en observar el entorno. Muchas personas descubren en su cocina, en el jardín o en un balcón reducido elementos que antes pasaban desapercibidos y que hoy se convierten en materia prima: hojas de laurel, ramitas de romero, menta recién cortada, cáscaras de naranja o limón.
El secado natural de estas hierbas y cáscaras marca el inicio del proceso y exige paciencia porque el tiempo concentra los aromas y potencia sus cualidades. Cuando están listas pueden mezclarse de múltiples maneras para obtener combinaciones frescas, cítricas o más intensas según la preferencia de cada persona.
Materiales reutilizables
- Cáscaras de naranja o limón secas
- Hojas de laurel
- Ramas de romero o menta
- Restos de hierbas secas que ya no uses para cocinar
- Hilo natural o algodón
- Carbón vegetal reutilizable (si lo tenés)
- Un recipiente resistente al calor que ya esté en desuso
Paso a paso para reciclar los materiales
- Reuní todas las hierbas y cáscaras que tengas disponibles.
- Extendelas en una bandeja o rejilla para que se sequen al aire, en un lugar sin humedad.
- Una vez secas, separá las partes útiles: hojas enteras, tiras de cáscaras, pequeñas ramas.
- Clasificá los aromas según intensidad para combinarlos sin que uno tape al otro.
- Armá pequeños atados con las hierbas recuperadas y aseguralos con hilo natural.
- Si usás carbón vegetal, colocá una mezcla suelta de hierbas recicladas encima.
- Encendé el atado o el carbón dentro del recipiente resistente al calor para liberar el aroma.