No las tires ni las descartes: reciclar las cortinas del baño está de moda y son una opción para el verano

Con pocos materiales y creatividad podrás reciclar y transformar una cortina de baño en objetos útiles y prácticos para la casa o para tus vacaciones este verano.

Las cortinas de baño terminan dañadas por el desgaste del uso, el moho o pequeños cortes. Pero, antes de desecharlas, tenés que tener en cuenta que se puede reciclar para darle un nuevo uso en tu casa, pese a que deja de cumplir su función en el baño.

La tela plástica o impermeable sirve para montar un mantel protector para manualidades o para cubrir la mesa del jardín; si la cortina es de tela, su material puede transformarse en una bolsa práctica para ropa mojada de pileta.

Creá un mantel para manualidades con la cortina del baño La cortina plástica protege superficies frente a pintura, pegamentos, tierra y agua. Además, su cara impermeable evita que la mesa absorba manchas y se limpia con facilidad.

En el taller de manualidades, poner el mantel sobre la mesa y disponer recipientes para pinturas, pinceles y herramientas. En el jardín, cubrir la mesa en reuniones al aire libre; retirar restos de comida y pasar un paño para su mantenimiento.

Materiales Cortina de baño de material plástico en buen estado

Tijera resistente

Cinta adhesiva reforzada o dobladillo adhesivo (opcional)

Cinta bies o cinta decorativa (opcional)

Regla y marcador

Pinzas o clips para tela cortina hecha mantel Paso a paso Colocar la cortina extendida sobre una mesa amplia. Medir el área a cubrir: la tapa de la mesa o la superficie de trabajo. Tomar medidas de largo y ancho con la regla. Marcar en la cortina las dimensiones deseadas, dejando un margen de 3 a 5 cm para el dobladillo si se desea un borde más prolijo. Recortar siguiendo las marcas. Para mesas redondas, marcar el círculo con una cuerda atada a un lápiz como compás improvisado. Si se busca acabado rápido y resistente, doblar los bordes hacia adentro 1 a 2 cm y fijarlos con cinta adhesiva reforzada en el reverso. La cinta ofrece refuerzo sin necesidad de coser. Para un look más acabado, colocar cinta bies en todo el contorno y fijarla con clips. Coser a punto recto la cinta bies a la cortina con aguja e hilo resistente o con máquina de coser si está disponible. Para uso exterior, añadir ojales metálicos en los vértices y colocar gomas elásticas o sogas para sujetar el mantel en días de viento. Los ojales se colocan con herramienta manual especial o con una base metálica y martillo. Limpiar el mantel con un paño húmedo y guardar enrollado cuando no esté en uso. Convertí la cortina del baño vieja en una bolsa para ropa mojada de pileta Una bolsa impermeable o semipermeable mantiene la malla y la toalla mojadas aisladas del resto de la valija o del bolso de playa. La tela de ciertas cortinas ofrece buena resistencia y secado rápido.

Guardar dentro la malla y la toalla tras salir de la pileta; la bolsa contiene la humedad y evita mal olor en la mochila. Llevar la bolsa colgada en la manija del bolso principal para separar lo mojado del resto. Materiales Cortina de tela en buen estado (algodón reforzado, poliéster o mezcla)

Tijera de tela

Hilo resistente y aguja o máquina de coser

Cinta al bies o remate para las costuras

Cordón o soga delgada para cierre tipo saco

Ojalera y ojales metálicos (opcional)

Alfileres de costura y regla mochila para la ropa mojada Paso a paso Cortar un rectángulo del tamaño deseado para la bolsa. Una medida estándar sirve de 40 cm por 50 cm. Ajustar según la cantidad de ropa que se quiera guardar. Doblar el rectángulo por la mitad con los lados derechos enfrentados. Alinear los bordes y fijar con alfileres. Coser los dos lados verticales dejando la parte superior abierta. Reforzar las costuras con una segunda pasada si la tela es pesada. Rematar los bordes con cinta al bies para evitar deshilachados y para un acabado prolijo. Coser la cinta a lo largo de la boca abierta. Para el cierre, crear una vaina en la parte superior: doblar 3 a 4 cm hacia el interior y coser dejando un canal por donde pasar el cordón. Dejar una abertura lateral de 2 cm para introducir el cordón si no se deja la vaina abierta. Colocar ojales metálicos en los extremos del canal para proteger la tela del roce del cordón si se desea mayor durabilidad. Pasar el cordón con una aguja grande o con un imperdible, anudar los extremos y comprobar el funcionamiento del cierre tipo saco. Lavar la bolsa antes del primer uso para eliminar restos de polvo.