No los tires más: reciclar los pedacitos de jabones está de moda para crear esta maravillosa idea

En casi todos los baños pasa lo mismo, cuando el jabón en pan llega al final, queda un pedacito incómodo, tan chico que cuesta usarlo, pero tan grande que da pena tirarlo. Esos restos suelen quedarse semanas dando vueltas en la jabonera hasta que, sin querer, terminan en la basura.
Sin embargo, esos “sobrantes” tienen una segunda vida muy útil. Con un método sencillo, rápido y económico, podés convertirlos en jabón líquido casero, perfecto para lavar las manos, usar en la cocina o incluso para recargar dispensers y reducir el consumo de envases plásticos.
Para hacerlo, no necesitás conocimientos especiales ni ingredientes complicados: solo los restos de jabón que ya tenés, un poco de agua caliente y un recipiente. En menos de una hora, podés generar un producto nuevo, aprovechando algo que normalmente se descarta. Y lo mejor es que podés personalizarlo y hacerlo más espeso, más perfumado, más suave, según tus gustos y las necesidades de tu hogar.