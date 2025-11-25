Tirar el cartón ya pasó de moda: cómo se puede reciclar para renovar cualquier espacio de tu casa

Reciclar restos de cartón en tapas resistentes permite cubrir frascos y latas ya ofrece una solución simple para organizar espacios y sumar acabados decorativos. Personas que buscan reducir desechos y aprovechar materiales disponibles suelen ser quienes más ponen en práctica estos procesos .

Tirar las cajas de celulares pasó de moda: cómo las podés reciclar para renovar tu escritorio

Ideal para el verano: el truco para reciclar los desodorantes que se ha hecho viral en redes

Se concreta mediante un proceso que recorta, refuerza y reviste cartón con telas y adhesivos para lograr piezas firmes. Se desarrolla cuando surge la necesidad de ordenar la casa o renovar pequeños objetos sin recurrir a compras nuevas. Tiene lugar en cualquier zona de trabajo doméstica donde se acumuló cartón que quedó sin destino.

El procedimiento se apoya en una combinación de creatividad y precisión , ya que cada pieza debe encajar con la boca del frasco o de la lata que se desea cubrir . La tarea exige disponer de un molde correcto, trabajar sobre superficies limpias y aplicar las capas en el orden adecuado para obtener una tapa estable.

También resulta útil prever las telas que se utilizarán porque el acabado final depende de la tensión del material elegido y del modo en que se adhiera al borde interno.

- Molde circular del diámetro necesario

- Cola vinílica

- Goma espuma

- Tela para el recubrimiento

- Tijera o cúter

- Hilo de yute para el borde

- Pegamento adicional para fijaciones finales

Reciclar el cartón en el hogar

El paso a paso

- Reunir todos los pedazos de cartón guardados y seleccionar aquellos que presenten el grosor adecuado para sostener una tapa firme. En este paso también se define el frasco o la lata que se quiere cubrir y se arma un molde, cuyo diámetro determina el tamaño exacto de los recortes posteriores.

- Trazar el molde sobre el cartón y cortar varios círculos con precisión, cuidando que no queden bordes irregulares. Estos círculos constituyen la estructura superior de la tapa, por lo que deben mantenerse uniformes para asegurar un encastre correcto.

- Aplicar una capa pareja de cola vinílica sobre cada círculo y adherir la goma espuma, que aporta volumen y una terminación más suave. La presión sobre la superficie debe ser pareja para evitar burbujas o zonas donde el adhesivo no tome bien.

- Colocar la tela elegida sobre la goma espuma y ajustarla con cortes pequeños en la cara interna, lo que permite plegarla sin arrugas. La tela debe quedar firme para que la tapa no pierda forma con el uso, por lo que cada pliegue se pega de manera ordenada.

- Incorporar una tira de hilo de yute alrededor del borde para cubrir la unión entre tela y cartón. Este paso refuerza el contorno, define la terminación visual y ayuda a mantener la estructura sin deshilachados.

- Cortar dos círculos adicionales de cartón con un diámetro levemente menor al del molde inicial. Estas piezas conforman la base interna que encaja sobre la boca del frasco o lata. Se pegan entre sí para lograr una superficie más rígida que sostenga el conjunto.

- Forrar esos dos cartones unidos con la misma tela utilizada en la parte superior, lo que genera continuidad estética y refuerza el material. La tela debe quedar bien adherida para evitar movimientos internos cuando la tapa se coloque y retire repetidamente.

- Pegar la base forrada en la cara opuesta a la goma espuma, alineando los bordes para que el encastre resulte firme. Esta unión completa la tapa, que queda lista para colocarse sobre el frasco o la lata seleccionada y funcionar como una pieza decorativa y reutilizable.