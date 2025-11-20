20 de noviembre de 2025 - 18:33

Ideal para el verano: el truco para reciclar los desodorantes que se ha hecho viral en redes

Poder reciclar estos envases trae grandes beneficios. Con herramientas simples y pocos materiales extra podes tener un excelente resultado.

Cómo reciclar las tapitas de desodorantes en el hogar
Por Redacción

Reciclar dentro de casa siempre es una buena opción para ahorrar y aprovechar cualquier tipo de material. Los envases plásticos, en espacial los de desodorante, pueden ser una gran opción para guardar un producto indispensable en esta época del año: el protector solar. Con pocos materiales, herramientas y un simple paso a paso se puede tener un excelente resultado.

Leé además

no los tires: reciclar los envases vacios de shampoo esta de moda para decorar o como souvenir

No los tires: reciclar los envases vacíos de shampoo está de moda para decorar o como souvenir

Por Daniela Leiva
Por qué los mosquitos pican a unas personas y a otras no

No las desperdicies: reciclar las latas de durazno puede ser una gran opción para ahuyentar a los mosquitos

Por Redacción

La iniciativa la llevan adelante muchas personas que desean una opción más cómoda y económica para cuidar su piel y bolsillo durante el verano. El procedimiento se concreta al adaptar un envase vacío y convertirlo en un portador de crema o gel solar mediante una limpieza cuidadosa y el recambio del contenido.

Cómo reciclar las tapitas de desodorantes en el hogar

Materiales necesarios

- Envase de desodorante vacío y limpio.

- Pinza, destornillador pequeño o cuchillo.

- Agua y jabón.

- Toalla o paño para secado.

- Protector solar en crema o gel.

Qué significan las siglas FPS y por qué hay que prestarles atención a la hora de comprar un protector solar.
Qué significan las siglas FPS y por qué hay que prestarles atención a la hora de comprar un protector solar.
Qué significan las siglas FPS y por qué hay que prestarles atención a la hora de comprar un protector solar.

Paso a paso

- Seleccionar un envase de desodorante vacío y retirar las etiquetas.

- Extraer la bolilla con una pinza, un destornillador pequeño o un cuchillo aplicado con cuidado.

- Lavar el interior con agua y jabón para eliminar restos del producto original.

- Secar por completo el envase para evitar que quede humedad.

- Rellenar el recipiente con el protector solar elegido.

- Colocar nuevamente la bolilla para sellar el contenido y recuperar el mecanismo de aplicación.

El uso de protectores solares y sombreros es fundamental para evitar los distintos tipos de cáncer de piel.
El uso de protectores solares y sombreros es fundamental para evitar los distintos tipos de cáncer de piel.
El uso de protectores solares y sombreros es fundamental para evitar los distintos tipos de cáncer de piel.

Beneficios de reciclar estos envases en casa

El proceso aporta una reducción directa del volumen de residuos plásticos porque prolonga la vida útil de un envase que suele terminar en la basura después de un solo uso.

- Disminuye el gasto asociado a la compra de protectores solar, que suelen ser más costosos y generan más descartes.

- Mejora la portabilidad del producto porque permite llevar una cantidad suficiente en un formato compacto que entra en cualquier bolso o mochila.

- Facilita la aplicación gracias al mecanismo de bolilla, que dosifica el protector sin abrir tapas ni manipular envases rígidos.

- Ordena el uso cotidiano, ya que evita trasladar frascos grandes y ofrece un sistema más limpio y práctico para reaplicar el producto durante el día.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no las descartes: reciclar zapatillas rotas esta de moda y pueden ser una opcion para decorar

No las descartes: reciclar zapatillas rotas está de moda y pueden ser una opción para decorar

Por Daniela Leiva
reciclar los clavos viejos esta de moda en todos los hogares: como lo podes hacer vos mismo

Reciclar los clavos viejos está de moda en todos los hogares: cómo lo podés hacer vos mismo

Por Redacción
no las tires: reciclar las latas de atun esta de moda y son ideales para ordenar y organizar

No las tires: reciclar las latas de atún está de moda y son ideales para ordenar y organizar

Por Daniela Leiva
ideal para ahuyentar insectos: el truco de reciclaje que esta de moda y es furor en todos los hogares

Ideal para ahuyentar insectos: el truco de reciclaje que está de moda y es furor en todos los hogares

Por Redacción