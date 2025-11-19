19 de noviembre de 2025 - 18:16

No las desperdicies: reciclar las latas de durazno puede ser una gran opción para ahuyentar a los mosquitos

Reciclar de esta manera no requiere experiencia previa y permite aprovechar pinturas, restos de alambre y herramientas que ya se encuentran en cualquier hogar.

Por qué los mosquitos pican a unas personas y a otras no
Foto:

Por Redacción

Transformar y reciclar latas de durazno en un portaspiral colgante surge como una alternativa creativa en un momento del año donde el calor, la humedad y la vida al aire libre favorecen la presencia de mosquitos. La necesidad de protegerse no es sólo una estrategia para ahorrar en casa, es un requisito para la salud de quienes viven en ella.

Si desea mantener los mosquitos alejados de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas (1)

La aparición de los mosquitos

Con temperaturas que se elevan de manera progresiva, las condiciones invitan a los mosquitos a proliferar y a convertir cualquier salida al aire libre en una experiencia incómoda. Reutilizar envases metálicos encuentra un sentido particular: no solo reduce residuos, también ofrece una herramienta efectiva para mantener los insectos a distancia.

Reutilizar latas de conserva para el hogar
Quienes suelen dedicar parte de la tarde o la noche a terrazas, patios o balcones destacan que la presencia del espiral sigue siendo uno de los métodos más eficaces para ahuyentar mosquitos y, al mismo tiempo, uno de los más económicos. La incorporación de un soporte colgante simplifica su uso y evita el contacto con superficies delicadas.

Materiales necesarios

- Latas de durazno vacías

- Herramienta para cortar metal

- Pintura a la tiza o acrílica

- Aplicadores finos para detalles

- Alambre maleable para artesanías

Cuál es la planta que aleja los mosquitos.
Paso a paso para reciclar

- Cortar la base de dos latas por debajo de la mitad hasta obtener piezas de tres o cuatro centímetros de altura.

- Marcar un semicírculo en una de las latas y retirarlo para generar un borde más largo que funcionará como pieza exterior.

- Superponer ambas partes, colocando la lata de borde extendido por fuera y la otra por dentro, y doblar las aristas hacia el interior para fijarlas.

- Aplicar pintura base en toda la superficie y dejar secar por completo antes de avanzar.

- Utilizar aplicadores de punta fina para agregar flores, motivos geométricos o cualquier diseño decorativo.

- Formar dos aros de alambre que servirán como manijas y unirlos a la base metálica.

- Cortar un tramo adicional de alambre en forma de U para sostener el espiral repelente.

Dejó encendido un espiral para mosquitos y provocó un incendio en su casa de Guaymallén
El portaspiral queda así listo para acompañar las noches al aire libre y mantener a raya a los mosquitos mientras aporta un toque artesanal que integra reciclaje, funcionalidad y una estética cálida propia de los objetos hechos a mano.

