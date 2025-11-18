No las tires: reciclar las latas de atún está de moda y son ideales para ordenar y organizar

Con pocos materiales que seguramente tenés en casa, podrás reciclar las latas de atún que, una vez vacías, suelen terminar en la basura.

El reciclaje es una excelente oportunidad para darle una nueva vida funcional y estética a objetos cotidianos que generalmente terminan en la basura como las latas de atún que generalmente tienen un único uso. Sin embargo, con un poco de esfuerzo y materiales pueden convertirse en un elegante y práctico joyero modular apilable.

Este joyero es ideal para poner en orden anillos, aros y pequeñas pulseras, entre otros. Además, se adapta a cualquier hogar, es fácil, económico y no requiere herramientas complejas para hacerlo.

Materiales necesarios para reciclar 3 a 5 latas de atún

Fieltro o tela de franela: un retazo de un color sólido y neutro (aproximadamente 30x30 cm).

Pegamento universal fuerte o silicona caliente

Tijeras de tela

Pintura en aerosol (opcional): esmalte acrílico, preferentemente color metalizado (oro, plata, cobre) o blanco mate

Lija de grano fino (importante para la seguridad) Lata de atún convertida en joyero.j Paso a paso para reciclar a lata de atún y convertirla en un joyero Utiliza una lija de grano fino para pulir cuidadosamente todo el borde superior de cada lata hasta que quede liso y no represente riesgo de corte. Una vez pulidas, lava las latas con agua caliente y detergente para eliminar completamente cualquier residuo de aceite o alimento. Déjalas secar por completo. Si deseas cambiar el aspecto exterior del joyero, este es el momento de aplicar la pintura en aerosol. Coloca las latas sobre un cartón o papel de diario en un área ventilada. Aplica la pintura en capas finas y uniformes, girando la lata para cubrir todos los lados. El interior acolchado es esencial para proteger tus joyas. Mide el diámetro interior de una lata y el alto de la pared lateral. Corta un círculo de fieltro del mismo diámetro. Pégalo en el fondo interior de la lata para crear una base suave. Corta una tira de fieltro con el largo de la circunferencia interior y la altura de la pared. Pégala cuidadosamente alrededor del interior de la lata. Asegúrate de que no queden pliegues. Repite este proceso para todas las latas. latas de atún convertidas en joyeros Para que el joyero sea modular y apilable, necesitarás pequeños "topes" antideslizantes o simplemente confianza en el apilamiento firme.

Apilado básico: simplemente apila las latas acolchadas una encima de la otra. La fricción de la pintura o la base metálica suele ser suficiente para mantenerlas juntas. Para mayor estabilidad, puedes pegar pequeños puntos de silicona entre la base de una lata y el borde de la que está debajo.

División de anillos (Opcional): para una de las latas, corta tiras de fieltro y enróllalas para crear pequeños tubos. Pega estos tubos paralelos dentro de la lata, dejando espacio para que se encajen los anillos. Modo de uso del joyero El joyero modular ofrece una solución compacta y versátil para tu tocador o mesa de luz:

Ideal para guardar relojes o pulseras rígidas, ya que tiene una base estable sobre la superficie.

Si instalaste las divisiones de fieltro, este es perfecto para organizar anillos por tamaño o estilo.

por tamaño o estilo. Úsalo para guardar aros de botón o cadenas finas. Al ser el piso superior, puedes dejarlo sin tapa para un acceso rápido. Si necesitas protegerlo del polvo, puedes usar una tapa de plástico rígido cortada a la medida exacta del diámetro.