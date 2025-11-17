No las tires: reciclar las cajas de cartón de té está de moda y son ideales para ordenar

En casi todas las cocinas argentinas hay al menos una caja de té dando vueltas esperando convertirse en basura. Pero estas cajas de cartón —tan simples y tan subestimadas— pueden convertirse a partir del reciclaje un recurso ideal para organizar cajones, escritorios y hasta carteras sin gastar un peso.
Lo mejor es que se pueden transformar en organizadores firmes en apenas unos minutos, sin herramientas complicadas y sin necesidad de experiencia previa. Un poco de papel, tela o pintura sirve para elevar completamente su apariencia, al punto de que pasan de ser un envase descartable a un mini contenedor completamente personalizado.
Materiales necesarios para crear organizadores de cartón
Cajas de té vacías (las clásicas rectangulares funcionan perfecto)
Tijera
Pegamento escolar o pistola de silicona
Papel decorativo, papel de regalo, revistas o servilletas de decoupage
Cinta adhesiva transparente o de papel
Regla y lápiz
Pintura acrílica (opcional)
Tela fina para forrar (opcional)
Barniz al agua o plástico autoadhesivo (opcional, para dar resistencia)
Paso a paso: cómo convertir la caja de té en una caja organizadora
Aplaná suavemente la caja para revisar que esté limpia y sin restos del envoltorio interno. Volvé a su forma original, reforzá las esquinas con un poco de cinta adhesiva y asegurate de que quede firme. Si la caja tiene tapa, podés recortarla o dejarla puesta, según el tipo de organizador que quieras hacer.
Para que dure más, pasale una capa fina de cinta de papel por los bordes internos o un poco de pegamento en las uniones. Esto evita que el cartón se abra con el uso, sobre todo si vas a guardar cosas más pesadas, como cargadores, llaves o cosméticos.
Cómo usar los materiales: Si usás papel, medí cada cara de la caja, marcá las medidas sobre el papel elegido y cortá. Pegá pieza por pieza para lograr un acabado prolijo. Si preferís pintura, aplicá una o dos manos de acrílico. Para un estilo más rústico, dejalo mate; para uno más moderno, aplicá barniz al agua. Si usás tela, estirarla bien y pegala con silicona para evitar arrugas.
El objetivo es que el contenedor deje de parecer una caja de té y pase a ser un elemento decorativo.
Este paso es opcional, pero hace una gran diferencia. Podés usar papel kraft, hojas de revistas lindas, retazos de tela o incluso plástico autoadhesivo. El interior forrado le da un aspecto más prolijo, además de sumar resistencia.
Con otra caja de té, cortá tiras de cartón de la misma altura y colocálas dentro para formar compartimentos. Esto sirve para ordenar maquillaje, bijouterie o artículos de librería.
Si vas a tener varias cajas, agregá etiquetas al frente: “cables”, “pilas”, “hebillas”, “maquillaje”, “clips”, “té”, “botiquín”. Esto hace que el orden sea fácil de mantener.
Cómo usar las cajas organizadoras de cartón en casa
En la cocina: para guardar saquitos sueltos, sobres de azúcar o gomitas para cerrar bolsas.
En el escritorio: clips, lapiceras, lápices, pendrives, notas adhesivas y cables.
En el baño: esmaltes, banditas elásticas, maquillaje pequeño.
En la habitación: bijouterie, relojes, llaves, accesorios de peinado.
En la cartera o mochila: medicamentos, auriculares, maquillaje de retoque.