Las cajas de zapatillas ya no se tiran: así podés darles 3 nuevos usos

En muchos hogares, las cajas de zapatillas terminan en la basura apenas se estrena el calzado. Sin embargo, cada vez más especialistas en reciclaje y organización del hogar coinciden en que estos envases de cartón resistente pueden transformarse en herramientas útiles y duraderas. Su estructura firme, su formato rectangular y su capacidad de adaptación las convierten en un recurso ideal para múltiples trucos caseros.

En tiempos en los que el consumo responsable y la reutilización están en auge, darles una segunda vida a las cajas no solo ayuda al medio ambiente, sino que también permite ahorrar dinero. Además, muchas marcas actuales trabajan con cartones de alta calidad, lo que las hace perfectas para convertirse en elementos de organización o decoración.

Uno de los usos más prácticos es convertirlas en organizadores de cajones . Solo hace falta retirar la tapa o recortarla a la altura necesaria y forrar el interior con papel o tela para darle un mejor acabado.

Estos organizadores permiten separar medias, ropa interior, cables, maquillaje o herramientas pequeñas. La ventaja es que se pueden adaptar a cualquier medida, combinarlas entre sí y evitar el desorden que suele acumularse en espacios reducidos.

Otro truco muy utilizado es transformar varias cajas de zapatillas en un archivo vertical para documentos. Con un simple corte diagonal, se puede crear un contenedor similar a los que se venden en librerías, pero sin costo.

Este método es ideal para guardar papeles importantes, facturas, carpetas escolares o revistas. Además, permite clasificar por colores o etiquetas para encontrar todo más rápido y tener el escritorio libre de papeles sueltos.

3. Macetas decorativas para interior

Las cajas también pueden servir como base para macetas decorativas, especialmente si se busca mantener un estilo rústico o moderno. Solo se necesita colocar una maceta plástica dentro y decorar el exterior de la caja con pintura, cuerda, papel reciclado o tela.

Este truco es muy popular en espacios pequeños, ya que permite darle estética a las plantas sin gastar en maceteros costosos. Incluso se pueden combinar varias cajas para crear un mini jardín interior.

Las cajas de zapatillas, que antes parecían un residuo más, hoy se convierten en un recurso clave para quienes buscan orden, creatividad y sustentabilidad dentro del hogar. Con simples pasos y sin gastar dinero, es posible crear objetos útiles que duran años.