Las cajas de zapatillas ya no se tiran: así podés darles 3 nuevos usos

Las ideas de reciclaje, trucos, organización y hogar permiten transformar cajas de zapatillas en soluciones económicas y útiles para cualquier espacio.

Trucos de reciclaje para reutilizar cajas y organizar el hogar con más creatividad.

Por Ignacio Alvarado

No es para colgar ropa: reciclar las perchas rotas o sin uso está de moda y son una gran opción para crear

Reciclaje: guardá las botellas de plástico y transfórmalas en un maravilloso adorno navideño

En tiempos en los que el consumo responsable y la reutilización están en auge, darles una segunda vida a las cajas no solo ayuda al medio ambiente, sino que también permite ahorrar dinero. Además, muchas marcas actuales trabajan con cartones de alta calidad, lo que las hace perfectas para convertirse en elementos de organización o decoración.

1. Organizador de cajones

Uno de los usos más prácticos es convertirlas en organizadores de cajones. Solo hace falta retirar la tapa o recortarla a la altura necesaria y forrar el interior con papel o tela para darle un mejor acabado.

Estos organizadores permiten separar medias, ropa interior, cables, maquillaje o herramientas pequeñas. La ventaja es que se pueden adaptar a cualquier medida, combinarlas entre sí y evitar el desorden que suele acumularse en espacios reducidos.

2. Archivo casero para documentos

Otro truco muy utilizado es transformar varias cajas de zapatillas en un archivo vertical para documentos. Con un simple corte diagonal, se puede crear un contenedor similar a los que se venden en librerías, pero sin costo.

Este método es ideal para guardar papeles importantes, facturas, carpetas escolares o revistas. Además, permite clasificar por colores o etiquetas para encontrar todo más rápido y tener el escritorio libre de papeles sueltos.

3. Macetas decorativas para interior

Las cajas también pueden servir como base para macetas decorativas, especialmente si se busca mantener un estilo rústico o moderno. Solo se necesita colocar una maceta plástica dentro y decorar el exterior de la caja con pintura, cuerda, papel reciclado o tela.

Este truco es muy popular en espacios pequeños, ya que permite darle estética a las plantas sin gastar en maceteros costosos. Incluso se pueden combinar varias cajas para crear un mini jardín interior.

Las cajas de zapatillas, que antes parecían un residuo más, hoy se convierten en un recurso clave para quienes buscan orden, creatividad y sustentabilidad dentro del hogar. Con simples pasos y sin gastar dinero, es posible crear objetos útiles que duran años.

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

