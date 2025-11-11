11 de noviembre de 2025 - 16:12

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Para este reciclaje no necesitás materiales complicados ni habilidades especiales, solo un poco de creatividad y ganas de ordenar.

tubo de papel higiénico
Por Daniela Leiva

Cada casa argentina tiene ese cajón o rincón donde se acumulan las bolsas de plástico “por si hacen falta”. Pero con el tiempo, terminan ocupando espacio y desordenando todo. Si querés una solución fácil, económica y ecológica, el reciclaje -que está de moda- puede ser tu mejor aliado.

Un tubo de cartón de los rollos de servilletas o papel de cocina podés convertirlo en un dispensador de bolsas funcional y decorativo. Una idea simple que no solo organiza, sino que además le da una segunda vida a un material que solemos tirar sin pensar.

El tubo de cartón, firme pero liviano, es ideal para armar estructuras pequeñas y resistentes. En este caso, se convierte en un recipiente perfecto para guardar bolsas sin que se arruguen ni se escapen. Además, podés personalizarlo con papeles, pinturas o cintas y adaptarlo al estilo de tu cocina, lavadero o alacena.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • 1 tubo de cartón de rollo de servilletas o papel de cocina
  • Varias bolsas plásticas limpias y secas
  • Tijera o cúter
  • Papel decorativo, pintura acrílica o cinta adhesiva de colores (opcional)
  • Cinta adhesiva transparente o pegamento
  • Un hilo, cuerda o cordón (si querés colgarlo)
    organizador de bolsas

Paso a paso para hacer tu dispensador de bolsas

  1. Lo primero es revisar que el tubo esté limpio y sin restos de papel. Si querés que dure más, podés reforzarlo por dentro con un poco de cinta adhesiva o darle una mano de barniz o pintura acrílica.
  2. Antes de llenarlo, aprovechá para dejarlo lindo. Forralo con papel contact, diario pintado, papel madera o incluso telas viejas. Otra opción es usar cinta decorativa en los bordes.
  3. De esta forma, el dispensador se convierte también en un pequeño detalle decorativo para la cocina o el lavadero.
  4. Extendé cada bolsa sobre una mesa, doblala prolijamente para que quede alargada y enrollala una dentro de otra. La idea es que el asa de una quede adentro del cuerpo de la siguiente, para que al sacar una, la otra salga con ella, como si fuera una cadena.
  5. Una vez que las tengas todas unidas, enrollá el conjunto e introducilo dentro del tubo.
    reciclaje de tubos de cartón
  6. Hacé un pequeño corte o agujero en uno de los extremos del tubo. Ese será el punto por donde vas a sacar las bolsas. No hace falta que sea grande; con un diámetro de unos 3 cm alcanza para que la bolsa se deslice sin trabarse.
  7. Colocá la primera bolsa asomando un poco por el hueco.
  8. Si querés tenerlo a mano, podés dejarlo apoyado en un estante o cajón. Pero si preferís colgarlo, pasá un cordón por los bordes del tubo y hacé un pequeño lazo o argolla para colgarlo de un gancho. También podés pegarle un imán detrás y colocarlo en la heladera, si el peso no es demasiado.

Consejos extra

  • Si querés hacerlo más resistente, podés usar el tubo de cartón de papel aluminio, que es más grueso.
  • Para una versión doble, uní dos tubos con cinta y decoralos como una sola pieza.
  • También podés usarlo en el auto: colgalo del apoyacabezas y tendrás siempre bolsas a mano para basura o compras pequeñas.
