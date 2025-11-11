11 de noviembre de 2025 - 09:40

Reutilizar la ropa vieja está de moda: 3 nuevos usos para las remeras gastadas

El reciclaje de ropa gana terreno con estos trucos caseros que transforman las remeras viejas en objetos útiles, decorativos y sostenibles para el hogar.

El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Este material es tendencia porque convierte el frente de la casa en una pieza de diseño propia, creando un impacto visual contemporáneo y equilibrado.

Las rejas ya no se usan en el frente de casa: la tendencia que las reemplaza por seguridad y estilo moderno

Por Lucas Vasquez
asi seria el nuevo fiat duna: la version 2027 del clasico argentino

Así sería el nuevo Fiat Duna: la versión 2027 del clásico argentino

Por Andrés Aguilera

En un contexto donde la industria textil es una de las más contaminantes del planeta, reutilizar lo que ya tenemos es una forma práctica y creativa de contribuir al medioambiente. Además, estos trucos de reciclaje son económicos, fáciles de aplicar y no requieren conocimientos de costura.

Desde bolsas reutilizables hasta trapos de limpieza o elementos decorativos, las remeras que parecían inservibles pueden convertirse en aliados del hogar. Lo importante es animarse a experimentar con ideas simples y sostenibles.

A continuación, te contamos tres formas efectivas de aprovechar esas prendas olvidadas en el placard y sumarte a la tendencia del reciclaje textil.

1. Bolsas ecológicas sin costura

Una de las formas más populares de reutilizar ropa es transformarla en bolsas de tela. Solo necesitás una remera vieja, una tijera y unos nudos. Cortá las mangas y el cuello, realizá pequeños cortes en la base y atá los extremos. En minutos, tendrás una bolsa resistente y ecológica para tus compras.

image
El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

2. Trapos de limpieza resistentes

Las remeras de algodón son perfectas para crear trapos absorbentes y duraderos. Solo hay que cortarlas en cuadrados medianos y usarlas para limpiar vidrios, muebles o pisos. Este truco de hogar permite reducir el consumo de papel y aprovechar al máximo cada prenda vieja.

image
El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

3. Alfombra o felpudo artesanal

Con varias remeras viejas, podés trenzar tiras de tela y formar una alfombra original. Este tipo de reciclaje creativo no solo aporta color al ambiente, sino que también genera una superficie suave y cómoda, ideal para baños o entradas.

image
El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

El reciclaje de ropa impulsa trucos sostenibles que renuevan el hogar sin gastar dinero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reciclaje: guarda los vasos descartables y transformalos en un increible adorno de navidad

Reciclaje: guardá los vasos descartables y transfórmalos en un increíble adorno de Navidad

Por Andrés Aguilera
no solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usas esta de moda y es una opcion para decorar

No solo para cocinar: reciclar cucharas de madera que ya no usás está de moda y es una opción para decorar

Por Daniela Leiva
Esta idea demuestra cómo un objeto que parecía olvidado puede tener una nueva función en casa, transformando la decoración con un toque personal.

Reciclar las llaves viejas está de moda en casa: pueden convertirse en una pieza decorativa para el comedor

Por Redacción
ni bolso ni short: reciclar los jeans que ya no usas esta a la moda y es una gran opcion para decorar

Ni bolso ni short: reciclar los jeans que ya no usas está a la moda y es una gran opción para decorar

Por Daniela Leiva