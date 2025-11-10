10 de noviembre de 2025 - 11:51

Así sería el nuevo Fiat Duna: la versión 2027 del clásico argentino

Autos. Fiat Duna revive gracias a la inteligencia artificial, que imaginó cómo luciría hoy el histórico sedán fabricado en Argentina durante más de una década.

Por Andrés Aguilera

La inteligencia artificial de ChatGPT recreó cómo se vería un Fiat Duna 2027, reinterpretando al legendario modelo que marcó una etapa clave de la industria automotriz. Aunque se trata únicamente de una invención digital, el ejercicio permite imaginar cómo podría regresar uno de los autos más populares de los años 90, ahora con líneas modernas, motor eléctrico y espíritu urbano.

El histórico Duna, un clásico de los argentinos

El Fiat Duna fue un sedán compacto producido por Fiat Sevel Argentina entre 1987 y 2000 en la planta de El Palomar, Buenos Aires.

image

Nació como derivado del Fiat Uno, con el que compartía plataforma y gran parte de su mecánica, pero con un enfoque familiar y de bajo consumo.

Durante sus años de producción, se ofreció en versiones sedán, hatchback (Duna SCV) y rural (Weekend), y se convirtió rápidamente en uno de los modelos más vendidos del país gracias a su robustez, mantenimiento económico y accesibilidad.

El Duna fue también el auto oficial del programa estatal “Plan 0 km” de los años 90, símbolo de movilidad accesible para miles de argentinos.

Su fabricación finalizó en el año 2000, cuando fue reemplazado por el Fiat Siena, heredero directo de su concepto y tamaño.

La versión 2027 según la inteligencia artificial

En la recreación de ChatGPT, el Fiat Duna 2027 conserva el espíritu del modelo original, pero adopta un diseño completamente renovado.

La carrocería mantiene las proporciones compactas, con tres volúmenes bien definidos, aunque ahora se moderniza con ópticas LED ultrafinas, llantas de 17 pulgadas, y una parrilla cerrada con el nuevo logo FIAT retroiluminado.

El interior propone un salto tecnológico: pantalla central flotante, instrumental digital completo, materiales reciclados y asistencias a la conducción de última generación.

La inteligencia artificial imaginó además una versión 100% eléctrica con autonomía de 450 km, y otra híbrida ligera, ambas pensadas para la movilidad urbana y eficiente.

Tradición popular con mirada al futuro

El nuevo Duna 2027 imaginado combina la simpleza del modelo original con la sofisticación de los vehículos actuales.

Su diseño busca conservar el carácter accesible, pero con un enfoque más sustentable y adaptado a los tiempos que corren.

En esta recreación digital, el Duna se presenta como un vehículo ideal para las nuevas generaciones que valoran la movilidad práctica y económica, pero también el diseño retrofuturista que revive íconos del pasado.

La idea detrás de esta proyección es mostrar cómo la inteligencia artificial puede rendir homenaje a los autos que marcaron la historia argentina, mezclando nostalgia y tecnología.

