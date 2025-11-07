Cuál es el impactante precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025

El Volkswagen Tera , el SUV más accesible de la firma alemana , llega a noviembre de 2025 con precios que se mantienen estables tras su exitoso lanzamiento. Fabricado en Brasil , el modelo se posiciona como el nuevo punto de entrada a la gama SUV de Volkswagen , ocupando el espacio que dejó el histórico Gol Trend .

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Su equilibrio entre diseño, seguridad y equipamiento lo convirtió en uno de los vehículos más buscados desde su llegada.

Los precios oficiales del Volkswagen Tera en Argentina se mantienen sin cambios respecto al mes anterior:

El modelo ya acumula más de 2.200 unidades patentadas desde su lanzamiento, consolidándose entre los SUV compactos más vendidos del país , según datos de ACARA (2025) .

El Volkswagen Tera mide 4,15 metros de largo y 1,77 de ancho , ubicándose entre el Polo y el Nivus dentro del catálogo regional.

Su diseño mezcla el estilo de un hatchback con la postura elevada típica de los SUV, ofreciendo una estética deportiva y funcional.

El interior incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas, tablero digital, climatizador automático, encendido por botón, cargador inalámbrico refrigerado, puertos USB-C y tapizados de cuero sintético.

Además, dispone de baúl de 350 litros, ideal para viajes cortos o uso urbano.

Motor, seguridad y tecnología

Todas las versiones del Tera equipan el motor 1.0 turbonaftero 170 TSI de 3 cilindros, con 101 CV y 170 Nm de torque, asociado a una transmisión Tiptronic de 6 marchas o manual en la versión base.

Este propulsor, compartido con el Nivus y el Polo, garantiza bajo consumo y respuesta ágil en ciudad.

image

En materia de seguridad, ofrece 6 airbags de serie, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente, frenos a disco en las 4 ruedas y anclajes Isofix. La versión Outfit 170 TSI AT, tope de gama, suma ADAS de última generación:

Control crucero adaptativo

Asistente de mantenimiento de carril

Detector de punto ciego y tráfico cruzado trasero

Freno autónomo de emergencia con detección de peatones

El reemplazo moderno del Gol Trend

Con un enfoque urbano, eficiente y bien equipado, el Volkswagen Tera 2025 apunta al mismo público que supo elegir al Gol Trend: conductores que buscan un vehículo confiable, versátil y con estética SUV.