7 de noviembre de 2025 - 14:00

Cuál es el impactante precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025

El nuevo SUV compacto de Volkswagen conserva su valor y se afianza como reemplazo natural del Gol Trend.

Cuál es el impactante precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025
Por Andrés Aguilera

Leé además

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Volkswagen Taos: el precio de la SUV más buscada en Argentina en noviembre 2025

Por Ignacio Alvarado
honda xr190l: precio actualizado de noviembre 2025

Honda XR190L: precio actualizado de noviembre 2025

Por Andrés Aguilera

Su equilibrio entre diseño, seguridad y equipamiento lo convirtió en uno de los vehículos más buscados desde su llegada.

Precios del Volkswagen Tera en noviembre 2025

Los precios oficiales del Volkswagen Tera en Argentina se mantienen sin cambios respecto al mes anterior:

  • Tera Trend MSI MT: $32.323.650

  • Tera Comfort 170 TSI AT: $36.553.050

  • Tera High 170 TSI AT: $40.114.650

  • Tera Outfit 170 TSI AT: $41.116.350

El modelo ya acumula más de 2.200 unidades patentadas desde su lanzamiento, consolidándose entre los SUV compactos más vendidos del país, según datos de ACARA (2025).

image

Diseño compacto y equipamiento moderno

El Volkswagen Tera mide 4,15 metros de largo y 1,77 de ancho, ubicándose entre el Polo y el Nivus dentro del catálogo regional.

Su diseño mezcla el estilo de un hatchback con la postura elevada típica de los SUV, ofreciendo una estética deportiva y funcional.

El interior incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas, tablero digital, climatizador automático, encendido por botón, cargador inalámbrico refrigerado, puertos USB-C y tapizados de cuero sintético.

Además, dispone de baúl de 350 litros, ideal para viajes cortos o uso urbano.

Motor, seguridad y tecnología

Todas las versiones del Tera equipan el motor 1.0 turbonaftero 170 TSI de 3 cilindros, con 101 CV y 170 Nm de torque, asociado a una transmisión Tiptronic de 6 marchas o manual en la versión base.

Este propulsor, compartido con el Nivus y el Polo, garantiza bajo consumo y respuesta ágil en ciudad.

image

En materia de seguridad, ofrece 6 airbags de serie, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente, frenos a disco en las 4 ruedas y anclajes Isofix. La versión Outfit 170 TSI AT, tope de gama, suma ADAS de última generación:

  • Control crucero adaptativo

  • Asistente de mantenimiento de carril

  • Detector de punto ciego y tráfico cruzado trasero

  • Freno autónomo de emergencia con detección de peatones

El reemplazo moderno del Gol Trend

Con un enfoque urbano, eficiente y bien equipado, el Volkswagen Tera 2025 apunta al mismo público que supo elegir al Gol Trend: conductores que buscan un vehículo confiable, versátil y con estética SUV.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

cual es el inesperado precio del volkswagen polo en noviembre 2025

Cuál es el inesperado precio del Volkswagen Polo en noviembre 2025

Por Andrés Aguilera
Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok.

Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo chevrolet astra: la version 2027 del historico auto

Así sería el nuevo Chevrolet Astra: la versión 2027 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
En la industria automotriz cayó la producción en octubre de 2025.

Industria automotriz: cayó la producción en octubre aunque acumula crecimiento en el 2025

Por Redacción Economía