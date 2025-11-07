Cuál es el impactante precio del Volkswagen Tera en noviembre 2025

Su equilibrio entre diseño, seguridad y equipamiento lo convirtió en uno de los vehículos más buscados desde su llegada.
Precios del Volkswagen Tera en noviembre 2025
Los precios oficiales del Volkswagen Tera en Argentina se mantienen sin cambios respecto al mes anterior:
Tera Trend MSI MT: $32.323.650
Tera Comfort 170 TSI AT: $36.553.050
Tera High 170 TSI AT: $40.114.650
Tera Outfit 170 TSI AT: $41.116.350
El modelo ya acumula más de 2.200 unidades patentadas desde su lanzamiento, consolidándose entre los SUV compactos más vendidos del país, según datos de ACARA (2025).
Diseño compacto y equipamiento moderno
El Volkswagen Tera mide 4,15 metros de largo y 1,77 de ancho, ubicándose entre el Polo y el Nivus dentro del catálogo regional.
Su diseño mezcla el estilo de un hatchback con la postura elevada típica de los SUV, ofreciendo una estética deportiva y funcional.
El interior incorpora pantalla multimedia de 10 pulgadas, tablero digital, climatizador automático, encendido por botón, cargador inalámbrico refrigerado, puertos USB-C y tapizados de cuero sintético.
Además, dispone de baúl de 350 litros, ideal para viajes cortos o uso urbano.
Motor, seguridad y tecnología
Todas las versiones del Tera equipan el motor 1.0 turbonaftero 170 TSI de 3 cilindros, con 101 CV y 170 Nm de torque, asociado a una transmisión Tiptronic de 6 marchas o manual en la versión base.
Este propulsor, compartido con el Nivus y el Polo, garantiza bajo consumo y respuesta ágil en ciudad.
En materia de seguridad, ofrece 6 airbags de serie, control de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente, frenos a disco en las 4 ruedas y anclajes Isofix. La versión Outfit 170 TSI AT, tope de gama, suma ADAS de última generación:
Control crucero adaptativo
Asistente de mantenimiento de carril
Detector de punto ciego y tráfico cruzado trasero
Freno autónomo de emergencia con detección de peatones
El reemplazo moderno del Gol Trend
Con un enfoque urbano, eficiente y bien equipado, el Volkswagen Tera 2025 apunta al mismo público que supo elegir al Gol Trend: conductores que buscan un vehículo confiable, versátil y con estética SUV.