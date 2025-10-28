Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok.

En el competitivo mercado de autos en Argentina , la Volkswagen Amarok continúa liderando por su combinación de potencia, diseño y tecnología. Este auto Volkswagen ofrece distintas configuraciones que equilibran rendimiento, comodidad y robustez , convirtiéndose en una opción ideal tanto para trabajo como para aventuras dentro del sector de autos utilitarios en Argentina .

Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

Ni nuevo ni usado: el tipo de auto que más buscan los argentinos en 2025

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok se ha adaptado a las nuevas tendencias del mercado de autos . La marca modernizó su estética y equipamiento sin perder su esencia robusta. Con líneas firmes, llantas de gran tamaño y un frente imponente, este auto Volkswagen refleja el ADN característico de los autos más buscados en Argentina .

El auto Volkswagen destaca por su versatilidad: puede ser una herramienta de trabajo exigente o un vehículo familiar de uso diario. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok mantiene una posición privilegiada dentro del segmento de autos utilitarios en Argentina , combinando fuerza y funcionalidad en cualquier escenario.

En el interior, el auto Volkswagen eleva la experiencia de conducción. Materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y amplio espacio hacen que esta pick-up combine la robustez exterior con el confort interior propio de un SUV premium. Así, la Volkswagen Amarok sigue destacándose entre los autos de referencia en Argentina .

La Volkswagen Amarok está equipada con motores 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV , con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente , posicionándola entre los autos más potentes de Argentina .

En seguridad, este auto Volkswagen ofrece seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de mantenimiento de carril, superando estándares de los autos utilitarios en Argentina.

image

Su diseño combina elegancia y funcionalidad: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan la identidad moderna de este auto dentro de los autos Volkswagen en Argentina.

El confort se completa con climatizador bizona, tapizados premium y cámara 360°, garantizando una experiencia placentera en cualquier trayecto.

image

Con una capacidad de carga destacada y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok sigue siendo un auto icónico en Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y estilo en un solo vehículo.