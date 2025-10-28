Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok.

En el competitivo mercado de autos en Argentina, la Volkswagen Amarok continúa liderando por su combinación de potencia, diseño y tecnología. Este auto Volkswagen ofrece distintas configuraciones que equilibran rendimiento, comodidad y robustez, convirtiéndose en una opción ideal tanto para trabajo como para aventuras dentro del sector de autos utilitarios en Argentina.
Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok se ha adaptado a las nuevas tendencias del mercado de autos. La marca modernizó su estética y equipamiento sin perder su esencia robusta. Con líneas firmes, llantas de gran tamaño y un frente imponente, este auto Volkswagen refleja el ADN característico de los autos más buscados en Argentina.
El auto Volkswagen destaca por su versatilidad: puede ser una herramienta de trabajo exigente o un vehículo familiar de uso diario. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok mantiene una posición privilegiada dentro del segmento de autos utilitarios en Argentina, combinando fuerza y funcionalidad en cualquier escenario.
En el interior, el auto Volkswagen eleva la experiencia de conducción. Materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y amplio espacio hacen que esta pick-up combine la robustez exterior con el confort interior propio de un SUV premium. Así, la Volkswagen Amarok sigue destacándose entre los autos de referencia en Argentina.
Precios de la Volkswagen Amarok en octubre 2025
-
D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500
-
D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300
-
D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400
-
D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200
-
D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100
-
D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400
Características destacadas del auto
La Volkswagen Amarok está equipada con motores 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente, posicionándola entre los autos más potentes de Argentina.
En seguridad, este auto Volkswagen ofrece seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de mantenimiento de carril, superando estándares de los autos utilitarios en Argentina.
Su diseño combina elegancia y funcionalidad: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan la identidad moderna de este auto dentro de los autos Volkswagen en Argentina.
El confort se completa con climatizador bizona, tapizados premium y cámara 360°, garantizando una experiencia placentera en cualquier trayecto.
Con una capacidad de carga destacada y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok sigue siendo un auto icónico en Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y estilo en un solo vehículo.