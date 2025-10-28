28 de octubre de 2025 - 12:28

Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok

La Volkswagen Amarok, uno de los autos utilitarios más buscados en Argentina, actualizó sus valores en octubre 2025. Conocé los precios y sus características.

Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok.

Tras las elecciones, el increíble precio de la Volkswagen Amarok.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Los argentinos apuestan por autos, mercado y movilidad en plena transformación 2025.

Ni nuevo ni usado: el tipo de auto que más buscan los argentinos en 2025

Por Ignacio Alvarado
Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

Precio de la Volkswagen Amarok en octubre 2025: cuánto cuesta la pick-up más potente de Argentina

Por Ignacio Alvarado

Desde su lanzamiento, la Volkswagen Amarok se ha adaptado a las nuevas tendencias del mercado de autos. La marca modernizó su estética y equipamiento sin perder su esencia robusta. Con líneas firmes, llantas de gran tamaño y un frente imponente, este auto Volkswagen refleja el ADN característico de los autos más buscados en Argentina.

image

El auto Volkswagen destaca por su versatilidad: puede ser una herramienta de trabajo exigente o un vehículo familiar de uso diario. Gracias a su tracción integral y motores de alto desempeño, la Amarok mantiene una posición privilegiada dentro del segmento de autos utilitarios en Argentina, combinando fuerza y funcionalidad en cualquier escenario.

En el interior, el auto Volkswagen eleva la experiencia de conducción. Materiales de alta calidad, tecnología intuitiva y amplio espacio hacen que esta pick-up combine la robustez exterior con el confort interior propio de un SUV premium. Así, la Volkswagen Amarok sigue destacándose entre los autos de referencia en Argentina.

Precios de la Volkswagen Amarok en octubre 2025

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Trend G2: $49.308.500

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2: $54.711.300

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x2 Comfort G2 AT: $59.725.400

  • D/C 2.0 TDi 180 CV 4x4 Trend G2: $57.109.200

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Extreme G2 258 CV: $88.730.100

  • D/C 3.0 TDi V6 4x4 8AT Black Style G2 258 CV: $89.006.400

Características destacadas del auto

La Volkswagen Amarok está equipada con motores 2.0 TDi de 180 CV o V6 de 258 CV, con transmisiones automáticas de hasta 8 velocidades y tracción 4x4 permanente, posicionándola entre los autos más potentes de Argentina.

En seguridad, este auto Volkswagen ofrece seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión y asistente de mantenimiento de carril, superando estándares de los autos utilitarios en Argentina.

image

Su diseño combina elegancia y funcionalidad: faros LED, llantas diamantadas y detalles Black Style refuerzan la identidad moderna de este auto dentro de los autos Volkswagen en Argentina.

El confort se completa con climatizador bizona, tapizados premium y cámara 360°, garantizando una experiencia placentera en cualquier trayecto.

image

Con una capacidad de carga destacada y equipamiento de alta gama, la Volkswagen Amarok sigue siendo un auto icónico en Argentina, ideal para quienes buscan potencia, tecnología y estilo en un solo vehículo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ford experience llega a san rafael: ¿cuando podras probar la ranger y la maverick?

Ford Experience llega a San Rafael: ¿cuándo podrás probar la Ranger y la Maverick?

Por Redacción Economía
honda confirmo el nuevo precio de la xr 300 tornado

Honda confirmó el nuevo precio de la XR 300 Tornado

Por Andrés Aguilera
Ni SUV ni pick-up: el modelo compacto que más crece en ventas en Argentina

Ni SUV ni pick-up: el modelo compacto que más crece en ventas en Argentina

Por Ignacio Alvarado
asi seria el nuevo renault 21: la version 2026 del historico auto

Así sería el nuevo Renault 21: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera