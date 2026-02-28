Nuevo robo de un auto frente a La Salada hace crecer la preocupación en Santa Rosa.

La seguidilla de robos de vehículos en la zona de la feria La Salada , en el departamento de Santa Rosa , volvió a sumar un caso en la madrugada de este sábado y refuerza una preocupación que comerciantes y compradores vienen señalando desde hace semanas.

El hecho más reciente ocurrió alrededor de las 4.10, en la intersección de calle Los Plumeros —también mencionada como Plumerillo en las actuaciones— y el lateral sur de la Ruta Nacional 7, frente al predio comercial conocido como La Salada. Según la denuncia, el propietario del vehículo, un hombre de 30 años, dejó estacionado su Volkswagen Vento en la vía pública para ingresar a la feria. Aseguró haber tomado las medidas de seguridad habituales antes de retirarse del rodado.

Al regresar, minutos después, constató que el automóvil ya no se encontraba en el lugar. De inmediato dio aviso a la línea de emergencias 911. Personal de la Comisaría 21ª de Santa Rosa acudió al sitio, realizó las actuaciones de rigor y tomó intervención en el caso.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Investigativa (UFI) Santa Rosa–La Paz, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del vehículo. Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre sospechosos ni sobre posibles registros fílmicos que puedan aportar elementos a la causa.

Este nuevo episodio se suma a otros robos registrados en los últimos dos meses en el mismo sector y bajo una modalidad similar: vehículos estacionados en inmediaciones del predio comercial durante la franja horaria de mayor movimiento, especialmente entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Según fuentes policiales, ya son varios los autos y camionetas sustraídos en la zona en ese período.

La feria La Salada de Santa Rosa funciona sobre el kilómetro 962 de la Ruta Nacional 7 y concentra cada fin de semana a cientos de compradores mayoristas y minoristas. Inaugurada en 2013, se presenta como una versión local del conocido mercado del conurbano bonaerense. Su actividad principal comienza los viernes alrededor de las 22 y se extiende durante la madrugada y la mañana del sábado, con puestos dedicados a la venta de indumentaria, calzado y textiles.

El movimiento nocturno, la concentración de vehículos estacionados en calles laterales y la dinámica propia del predio generan un escenario que, según coinciden fuentes consultadas, requiere especial atención en materia de prevención. Las autoridades recomiendan extremar las medidas de seguridad, evitar dejar objetos de valor en el interior de los rodados y, en lo posible, optar por playas habilitadas o espacios con vigilancia.

Mientras la investigación avanza, el patrón repetido de los hechos plantea interrogantes sobre la operatoria utilizada y la eventual existencia de una organización dedicada a este tipo de delitos en la zona. Por ahora, el caso del Volkswagen Vento sustraído en la madrugada de este sábado se incorpora a una lista que sigue creciendo y que mantiene en alerta a quienes cada fin de semana llegan hasta La Salada para trabajar o comprar.