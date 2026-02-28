28 de febrero de 2026 - 13:54

Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas

En un megaoperativo con 13 allanamientos simultáneos, la Policía desarticuló una banda dedicada a asaltar choferes de aplicaciones y robar bicicletas. La ministra Mercedes Rus supervisó el despliegue que incluyó el secuestro de armas de guerra y cocaína.

Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas.&nbsp;

Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas. 

Foto:

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de seguridad se llevó a cabo en las últimas horas en el barrio 8 de Abril de Las Heras y zonas aledañas, dejando como saldo 17 personas detenidas y el secuestro de un arsenal.

Leé además

La foto del adelantamiento prohibido en la ruta 7: primera multa en Las Heras con material enviado por WhatsApp

Primera multa en Alta Montaña gracias a una foto por WhatsApp: intentó fugarse y lo detuvieron

Por Redacción Sociedad
El Gobierno autorizó el desembolso al departamento mediante decreto y estableció que será reintegrado en cuatro cuotas entre mayo y agosto.

Las Heras recibió un "jugoso" adelanto de fondos y ya son tres los municipios que recurrieron a este mecanismo

Por Jorge Yori

Las medidas, que consistieron en 13 allanamientos simultáneos, fueron supervisadas personalmente por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, en el marco de una investigación conjunta entre la Justicia provincial y federal por robos agravados, uso ilegal de armas y narcotráfico.

las heras - barrio 8 de abril

Armas de guerra y municiones selladas

El volumen de armamento incautado fue uno de los datos más relevantes. En los domicilios allanados se secuestraron pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 11.25 con cargadores completos, un revólver calibre 32 con cartucho colocado, rifles calibre .22, además de armas de aire comprimido y un arma tipo airsoft. Varias de estas armas estaban en condiciones de ser utilizadas.

Además del armamento, se halló casi medio millar de municiones de diversos calibres, muchas de ellas almacenadas en cajas cerradas y selladas. Entre los proyectiles se destacaron municiones de punta chata y cargadores completos de alto poder ígneo.

las heras - barrio 8 de abril

“Vamos a volver las veces que sea necesario para retirar las armas de la calle y detener a quienes delinquen”, afirmó la ministra Mercedes Rus durante la supervisión de las tareas.

El "modus operandi": aplicaciones y bicicletas

La investigación previa determinó que los detenidos están vinculados a una serie de asaltos sistemáticos contra choferes de aplicaciones de transporte (como Uber o Cabify) y al robo de bicicletas bajo la modalidad de asalto a mano armada.

las heras - barrio 8 de abril

Para avanzar en la conexión entre los distintos hechos, la Justicia incautó 26 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos, buscando identificar a otros eslabones de la cadena delictiva.

El operativo también reveló una veta de comercialización de estupefacientes. En los domicilios allanados se secuestraron:

  • Más de 100 gramos de cocaína.
  • Cogollos de cannabis fraccionados para la venta.
  • Plantas de marihuana y balanzas de precisión.
  • Elementos de fraccionamiento y corte.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo funciona Plan Montaña, el sistema para denunciar infractores en Alta Montaña por WhatsApp.

Con videos por WhatsApp: dónde denunciar y cómo funcionan las multas contra infractores en Alta Montaña

Por Franco Caro Arenas
Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Uspallata fue sede de un encuentro de talleres textiles, proveedores de industrias de Mendoza

Por Redacción Economía
Un operativo realizado el día lunes dejó a cinco hombres detenidos por robo de cables  del antiguo trole. 

Detuvieron a cinco hombres por el robo de cables del antiguo trole: el material está valuado en $12 millones

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa

Chofer de app se defendió de un asalto y apuñaló al ladrón en Las Heras

Por Redacción Policiales