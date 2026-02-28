Megaoperativo en Las Heras: 17 personas detenidas y casi medio millar de municiones secuestradas. 

Un operativo de seguridad se llevó a cabo en las últimas horas en el barrio 8 de Abril de Las Heras y zonas aledañas, dejando como saldo 17 personas detenidas y el secuestro de un arsenal.

Las medidas, que consistieron en 13 allanamientos simultáneos , fueron supervisadas personalmente por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , en el marco de una investigación conjunta entre la Justicia provincial y federal por robos agravados, uso ilegal de armas y narcotráfico.

El volumen de armamento incautado fue uno de los datos más relevantes. En los domicilios allanados se secuestraron pistolas 9 milímetros, una pistola calibre 11.25 con cargadores completos, un revólver calibre 32 con cartucho colocado, rifles calibre .22, además de armas de aire comprimido y un arma tipo airsoft. Varias de estas armas estaban en condiciones de ser utilizadas.

Además del armamento, se halló casi medio millar de municiones de diversos calibres, muchas de ellas almacenadas en cajas cerradas y selladas. Entre los proyectiles se destacaron municiones de punta chata y cargadores completos de alto poder ígneo.

“Vamos a volver las veces que sea necesario para retirar las armas de la calle y detener a quienes delinquen”, afirmó la ministra Mercedes Rus durante la supervisión de las tareas.

El "modus operandi": aplicaciones y bicicletas

La investigación previa determinó que los detenidos están vinculados a una serie de asaltos sistemáticos contra choferes de aplicaciones de transporte (como Uber o Cabify) y al robo de bicicletas bajo la modalidad de asalto a mano armada.

las heras - barrio 8 de abril Ciudad de Mendoza

Para avanzar en la conexión entre los distintos hechos, la Justicia incautó 26 teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos, buscando identificar a otros eslabones de la cadena delictiva.

El operativo también reveló una veta de comercialización de estupefacientes. En los domicilios allanados se secuestraron: