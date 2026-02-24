24 de febrero de 2026 - 20:35

Detuvieron a cinco hombres por el robo de cables del antiguo trole: el material está valuado en $12 millones

Los sospechosos fueron sorprendidos por la Unidad Policial Metrotranviaria mientras intentaban trasladar 150 metros de cable en Las Heras.

Un operativo realizado el día lunes dejó a cinco hombres detenidos por robo de cables  del antiguo trole. 

Foto:

Gentileza Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cinco hombres fueron detenidos tras un operativo de la Unidad Policial Metrotranviaria, dependiente de Cuerpos Especiales Gran Mendoza, acusados por el robo de cables del antiguo trole en Las Heras.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde en la intersección de Burgos y San Miguel, en las inmediaciones del Parador Burgos. Efectivos que realizaban tareas de control en la zona detectaron movimientos sospechosos vinculados a la carga de cables en un camión Ford Cargo y una camioneta Toyota Hilux.

Al constatar la situación e identificar a los involucrados, se determinó que dos de ellos, de 32 y 22 años, no contaban con autorización ni orden formal para el retiro del material, por lo que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras.

Los otros tres también fueron detenidos y la Justicia investiga las circunstancias en las que se encontraban realizando la maniobra.

Durante el operativo, la Policía secuestró los vehículos utilizados, herramientas y la totalidad de los 150 metros del tendido eléctrico. El material recuperado quedó bajo resguardo judicial en el marco de la causa, logrando así evitar un perjuicio económico valuado en $12 millones.

