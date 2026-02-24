24 de febrero de 2026 - 20:57

Dos mujeres fueron a reclamar con armas blancas por familiares presos y terminaron aprehendidas

Las mujeres se presentaron en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín y habrían ejercido amenazas con armas blancas.

PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos Aires.

PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos Aires.

Foto:

Ministerio de Seguridad Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos mujeres fueron aprehendidas luego de protagonizar un episodio violento en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín, Buenos Aires. Según trascendió, se presentaron para reclamar por familiares detenidos y habrían efectuado amenazas portando armas blancas.

Leé además

Imagen ilustrativa

Chofer de app se defendió de un asalto y apuñaló al ladrón en Las Heras

Por Redacción Policiales
Tres profesionales de la salud fueron detenidos por robo de un celular de una víctima de homicidio. 

Detuvieron a tres profesionales de la salud por robarle el celular a una joven asesinada de 10 puñaladas

Por Redacción Policiales

Todo ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando las implicadas irrumpieron en la sede judicial y generaron una situación de tensión. El Ministerio de Seguridad Nacional informó que el episodio se produjo días después de un procedimiento policial realizado en el denominado “Barrio Loyola”, donde se desarticuló un punto de venta de estupefacientes y se concretaron varias detenciones.

PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos
PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos.

PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos.

Operativo federal y situación procesal

Tras la identificación de las sospechosas, la Policía Federal Argentina localizó tres domicilios vinculados a la causa: dos en Billinghurst y uno en Villa Sarmiento, partido de Morón.

En esos lugares se realizaron allanamientos con la colaboración del grupo GEOF, procedimiento que culminó con la detención de ambas mujeres. El operativo contó además con la intervención del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

Las detenidas, ciudadanas argentinas y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente, quien deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán. Fueron recapturados 24 horas después. 

"Treparon como monos": así fue la fuga de los dos presos que terminó con la muerte de un penitenciario

Por Oscar Guillén
Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán.

Quién era Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán que murió tras la fuga de dos presos

Por Redacción Policiales
Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán 

Con frondoso prontuario: quiénes son los dos presos que se fugaron en la Alcaldía de Tunuyán

Por Redacción Policiales
La fuga de dos presos en la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario

La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario

Por Redacción Policiales