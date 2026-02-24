Dos mujeres fueron a reclamar con armas blancas por familiares presos y terminaron aprehendidas

Las mujeres se presentaron en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín y habrían ejercido amenazas con armas blancas.

PFA detuvo a dos mujeres acusadas de irrumpir violentamente en un Tribunal de Buenos Aires.

Dos mujeres fueron aprehendidas luego de protagonizar un episodio violento en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín, Buenos Aires. Según trascendió, se presentaron para reclamar por familiares detenidos y habrían efectuado amenazas portando armas blancas.

Todo ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando las implicadas irrumpieron en la sede judicial y generaron una situación de tensión. El Ministerio de Seguridad Nacional informó que el episodio se produjo días después de un procedimiento policial realizado en el denominado “Barrio Loyola”, donde se desarticuló un punto de venta de estupefacientes y se concretaron varias detenciones.

Ministerio de Seguridad Nacional Operativo federal y situación procesal Tras la identificación de las sospechosas, la Policía Federal Argentina localizó tres domicilios vinculados a la causa: dos en Billinghurst y uno en Villa Sarmiento, partido de Morón.

En esos lugares se realizaron allanamientos con la colaboración del grupo GEOF, procedimiento que culminó con la detención de ambas mujeres. El operativo contó además con la intervención del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.