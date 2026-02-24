Dos mujeres fueron a reclamar con armas blancas por familiares presos y terminaron aprehendidas

Dos mujeres fueron aprehendidas luego de protagonizar un episodio violento en el Juzgado de Garantías N.º 5 de San Martín, Buenos Aires. Según trascendió, se presentaron para reclamar por familiares detenidos yhabrían efectuado amenazas portando armas blancas.
Todo ocurrió el pasado 4 de febrero, cuando las implicadas irrumpieron en la sede judicial y generaron una situación de tensión. El Ministerio de Seguridad Nacional informó que el episodio se produjo días después de un procedimiento policial realizado en el denominado “Barrio Loyola”, donde se desarticuló un punto de venta de estupefacientes y se concretaron varias detenciones.
Operativo federal y situación procesal
Tras la identificación de las sospechosas, la Policía Federal Argentina localizó tres domicilios vinculados a la causa: dos en Billinghurst y uno en Villa Sarmiento, partido de Morón.
En esos lugares se realizaron allanamientos con la colaboración del grupo GEOF, procedimiento que culminó con la detención de ambas mujeres. El operativo contó además con la intervención del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.
Las detenidas, ciudadanas argentinas y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interviniente, quien deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.