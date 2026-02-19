Con frondoso prontuario: quiénes son los dos presos que se fugaron en la Alcaldía de Tunuyán

La policía busca intensamente a Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, quienes escaparon de la Alcaidía tras una audiencia. Tras el escape, un penitenciario se descompensó y falleció.

La Justicia y las fuerzas de seguridad de Mendoza se encuentran en alerta máxima tras la huida de dos internos considerados de alta peligrosidad. Se trata de Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, quienes lograron evadir la custodia en la Alcaidía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán, que derivó en el fallecimiento de un penitenciario producto de una descompensación.

Quiénes son los prófugos El perfil criminal de ambos sujetos ha encendido las alarmas debido a sus antecedentes violentos. Enrique Acosta Vega, de 34 años, se encontraba bajo proceso por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Enrique Acosta Vega, fugado de la Alcaidía de Tunuyán. Enrique Acosta Vega, fugado de la Alcaidía de Tunuyán. Sin embargo, su historial delictivo es mucho más extenso e incluye condenas o cargos previos por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, robo y amenazas en contexto de violencia de género.

Por su parte, Víctor Bravo Morón está actualmente acusado de robo agravado por el uso de arma. Al igual que su compañero de fuga, cuenta con antecedentes penales graves, entre los que destaca un homicidio agravado por el uso de arma y diversos hechos vinculados a la violencia de género.

Víctor Bravo Morón - Prófugo en Tunuyán Víctor Bravo Morón, fugado de la Alcaidía de Tunuyán. El escape y la muerte en la Alcaidía El hecho ocurrió durante el mediodía de este jueves, en un momento de vulnerabilidad logística. Ambos internos habían sido trasladados a la Alcaidía de Tunuyán para asistir a sus respectivas audiencias judiciales. Mientras esperaban ser reintegrados al Complejo Penitenciario San Felipe, aprovecharon una oportunidad para emprender la huida.

La fuga desencadenó una tragedia inesperada. Al notar la ausencia de los reclusos, el jefe de la Alcaidía, junto con el personal de turno, inició de inmediato una persecución para intentar capturarlos. Durante el trayecto, el funcionario sufrió una fuerte descompensación. La fuga de dos presos en la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario La fuga de dos presos en la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario Gentileza / El Cuco Digital A pesar de que fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y se le practicaron maniobras de reanimación, se confirmó su fallecimiento poco después. Tras la confirmación de la fuga y el deceso del penitenciario, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo cerrojo de gran magnitud. Las autoridades han desplegado múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas para dar con el paradero de los evadidos. Hasta el momento, la investigación continúa abierta y se mantiene una vigilancia intensiva en las rutas y accesos de la zona.