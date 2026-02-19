Indignación por una nueva "Toretto": se grabó manejando a 180 km/h en una avenida y lo compartió en redes

Un nuevo caso de imprudencia al volante ha generado una fuerte polémica en la provincia de Buenos Aires tras la viralización de un video de casi un minuto de duración en la que se observa a una joven, identificada como Milagros de Simone , conduciendo un vehículo a alta velocidad por las calles del partido de Berisso .

En el video, la joven vestida con un saco rojo y remera negra, conduce por una avenida y cruza al menos tres semáforos en rojo sin reducir la marcha en ningún momento.

La secuencia fue filmada por una amiga desde el asiento del acompañante, quien celebraba las infracciones y enfocaba el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad. Al alcanzar los 180 kilómetros por hora , ambas jóvenes estallaron en gritos de festejo: “¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee”.

Esta conducta puso en grave riesgo no solo la vida de las ocupantes, sino también la de peatones y otros automovilistas que circulaban por la zona.

¡A LO TORETTO! UNA JOVEN SE FILMÓ A 180 KM/H POR LAS CALLES DE BERISSO En medio de la ciudad y a plena luz del día, una conductora subió a redes un video a altísima velocidad. ¿Cuando llega la sanción de @ANSV_Ar antes que cause una tragedia? #VIDEO #VIRAL #INDIGNACION pic.twitter.com/QbrTG36SDJ

Ante la masiva difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que su personal ya trabaja para identificar formalmente a la infractora y a su acompañante para tomar las medidas correspondientes.

Por su parte, tras la repercusión negativa, la joven que filmó el episodio publicó un descargo en Instagram intentando minimizar el hecho. Según su versión, el video no es actual, sino de 2024, y aseguró que el vehículo no iba a la velocidad que mostraba la imagen: “Íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal. ¿O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos”, escribió en sus redes sociales.

Toretto de Berisso El descargo de la joven que publicó el polémico video en redes

Pese a las excusas de las jóvenes de Berisso sobre la antigüedad del video o el mal funcionamiento del tablero, desde los organismos de seguridad vial remarcan que el tiempo transcurrido no exime de responsabilidad ante un accionar tan temerario registrado en cámara.

El caso de "La Toretto" de La Plata

Este episodio ha sido inevitablemente comparado con el caso de Felicitas Alvite, conocida como la “La Toretto” de La Plata, quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand tras cruzar semáforos en rojo a alta velocidad.

Actualmente, Alvite aguarda el inicio de su juicio oral, fijado para el 2 de noviembre de 2026, bajo la acusación de haber provocado la muerte de Armand durante una supuesta picada ilegal.