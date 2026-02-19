19 de febrero de 2026 - 21:25

Indignación por una nueva "Toretto": se grabó manejando a 180 km/h en una avenida y lo compartió en redes

El video generó el repudio masivo de los usuarios y la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Imprudencia: se grabó manejando a 180 km/h y lo difundió en redes

Imprudencia: se grabó manejando a 180 km/h y lo difundió en redes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un nuevo caso de imprudencia al volante ha generado una fuerte polémica en la provincia de Buenos Aires tras la viralización de un video de casi un minuto de duración en la que se observa a una joven, identificada como Milagros de Simone, conduciendo un vehículo a alta velocidad por las calles del partido de Berisso.

Leé además

Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán.

Quién era Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán que murió tras la fuga de dos presos

Por Redacción Policiales
Un paciente del Perrupato murió tras arrojarse a un canal frente al hospital. (Foto gentileza Radio Regional)

Un paciente del Perrupato murió tras arrojarse a un canal frente al hospital

Por Enrique Pfaab

En el video, la joven vestida con un saco rojo y remera negra, conduce por una avenida y cruza al menos tres semáforos en rojo sin reducir la marcha en ningún momento.

La secuencia fue filmada por una amiga desde el asiento del acompañante, quien celebraba las infracciones y enfocaba el tacómetro a medida que aumentaba la velocidad. Al alcanzar los 180 kilómetros por hora, ambas jóvenes estallaron en gritos de festejo: “¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee”.

Embed

Esta conducta puso en grave riesgo no solo la vida de las ocupantes, sino también la de peatones y otros automovilistas que circulaban por la zona.

Ante la masiva difusión de las imágenes, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que su personal ya trabaja para identificar formalmente a la infractora y a su acompañante para tomar las medidas correspondientes.

Por su parte, tras la repercusión negativa, la joven que filmó el episodio publicó un descargo en Instagram intentando minimizar el hecho. Según su versión, el video no es actual, sino de 2024, y aseguró que el vehículo no iba a la velocidad que mostraba la imagen: “Íbamos a 60 km por hora y el tablero marcaba mal. ¿O no se dan cuenta? Por eso nos reíamos”, escribió en sus redes sociales.

Toretto de Berisso
El descargo de la joven que publicó el polémico video en redes

El descargo de la joven que publicó el polémico video en redes

Pese a las excusas de las jóvenes de Berisso sobre la antigüedad del video o el mal funcionamiento del tablero, desde los organismos de seguridad vial remarcan que el tiempo transcurrido no exime de responsabilidad ante un accionar tan temerario registrado en cámara.

El caso de "La Toretto" de La Plata

Este episodio ha sido inevitablemente comparado con el caso de Felicitas Alvite, conocida como la “La Toretto” de La Plata, quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand tras cruzar semáforos en rojo a alta velocidad.

Actualmente, Alvite aguarda el inicio de su juicio oral, fijado para el 2 de noviembre de 2026, bajo la acusación de haber provocado la muerte de Armand durante una supuesta picada ilegal.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Evacuaron una pizzeria por un principio de incendio en Ciudad / Imagen ilustrativa

Susto en pleno Centro: evacuaron una pizzería por un principio de incendio

Por Redacción Policiales
Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán 

Con frondoso prontuario: quiénes son los dos presos que se fugaron en la Alcaldía de Tunuyán

Por Redacción Policiales
Encontraron sin vida en la cárcel a Alejandro Ruffo, el hombre confesó que asfixió al niño de 8 años con el objetivo de vengarse de su esposa

Se suicidó en la cárcel el hombre que asesinó a su hijo de 8 años para vengarse de su expareja

Por Redacción Policiales
La fuga de dos presos en la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario

La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario

Por Redacción Policiales