El hombre, internado en el área de Salud Mental desde hacía dos días, salió del edificio y se arrojó al cauce frente al hospital. Fue rescatado a unas 15 cuadras, pero murió pese a las maniobras de reanimación.

Un paciente del Perrupato murió tras arrojarse a un canal frente al hospital. (Foto gentileza Radio Regional)

Un hombre de aproximadamente 35 años que se encontraba internado en el área de Salud Mental del Hospital Perrupato logró salir del establecimiento este jueves y se arrojó al canal ubicado frente al edificio. Fue rescatado metros más adelante, pero falleció pese a las tareas de reanimación.

De acuerdo con la información disponible, el paciente estaba internado desde hacía dos días en el hospital ubicado en el departamento de San Martín. En un momento de la jornada consiguió escapar del sector donde permanecía alojado, situación que fue advertida por los profesionales de la institución.

Ante la alerta, los guardias de seguridad que cumplen funciones en el ingreso del hospital comenzaron a perseguirlo. El hombre corrió hacia el canal que atraviesa la zona y se arrojó al agua antes de que pudieran alcanzarlo.

Uno de los guardias continuó siguiéndolo por la orilla mientras el paciente era arrastrado por la corriente. El rescate se concretó frente al barrio La Posada, situado sobre Avenida Eva Perón, a unas 15 cuadras al norte del hospital.

En ese punto, el guardia se arrojó al canal y logró sacar al hombre del agua. De inmediato intervinieron efectivos policiales y personal del Servicio Coordinado de Emergencia, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar.