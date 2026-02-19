La fuga de dos presos de la Alcaidía de Tunuyán derivó en la muerte de un penitenciario

Un funcionario del Servicio Penitenciario de Mendoza perdió la vida, luego que dos presos lograran escapar esta mañana de la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán.

Penitenciaria será indemnizada con $101 millones por acoso y violencia de género, pero el acusado salió sobreseído

Giro en la causa por la muerte del soldado en Quinta de Olivos: ahora investigan una red de presos

Esta mañana, cerca de las 11, dos hombres detenidos que iban a ser traslados a la prisión de San Felipe, en Ciudad, lograron fugarse de la cárcel ubicada en en calles San Martín y Emilio Civit, lo que activó un operativo de búsqueda del que participó personal penitenciario y personal policial del Valle de Uco .

Como consecuencia del escape, el jefe de servicio penitenciario de Valle de Uco sufrió una descompensación y fue trasladado rápidamente por sus propios compañeros a la guardia del hospital Scaravelli, donde los médicos constataron que ya había fallecido.

Desde el Ministerio de Seguridad se activó un operativo de búsqueda y por estas horas los fugados son buscados por distintas zonas del Valle de Uco.

Pasado el mediodía, desde el Ministerio de Seguridad informaron la identidad de los evadidos: Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón .

Los delincuentes fueron vistos por última vez pasadas las 11 de la mañana en inmediaciones de calle 25 de Noviembre y Melchor Villanueva, en Tunuyán, indica el informe oficial.

Ante la situación, se dispuso de inmediato un operativo cerrojo con la participación de móviles policiales por las zonas cercanas a la prisión.

Al tiempo que se dispusieron patrullajes dinámicos, cobertura de puntos estratégicos y rastrillajes a pie en descampados de la zona.

Vega y Bravo estaban detenidos a la espera de ser traslados al penal de San Felipe, en Ciudad. Ambos encontraban en la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán para asistir a sus audiencias judiciales, cuando aprovecharon la situación, y escaparon.

cdd47df2-c19f-4b73-b50d-7f26382f8ecf Víctor Bravo Morón, fugado de la Alcaidía de Tunuyán.

Frente a la fuga, el jefe de la Alcaldía, acompañado por personal del turno, dio la voz de alerta y comenzó la persecución para intentar detenerlos.

Pero en el trayecto sufrió una descompensación que requirió que fuese trasladado de urgencia hasta un hospital cercano donde, pese a las maniobras de reanimación practicadas, lamentablemente se informó su fallecimiento.

Los fugados se encuentran procesados a la espera de la resolución de sus causas judiciales, explicaron desde Seguridad.

Enrique Acosta Vega, de 34 años, estaba alojado por el delito de Homicidio Simple en grado de tentativa, y cuenta con antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples y daños simples en concurso real, amenazas simples en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

En tanto que Víctor Bravo Morón, se encuentra acusado de robo agravado por uso de arma y cuenta en su haber con delitos como homicidio agravado por el uso de arma y hechos vinculados a violencia de género.

LA7_9892-700x466 la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán. Gentileza Ministerio de Seguridad.

La Alcaidía de Alojamiento Transitoria de Tunuyán -refuncionalizada en agosto de 2024- tiene una capacidad de 52 plazas, distribuidas en 18 celdas (16 de tres camas y otras 2 de dos), que se ubican en dos plantas y cuenta con 21 efectivos penitenciarios (1 jefe, 4 oficiales y 16 suboficiales) que cumplen funciones administrativas y de seguridad.

Estructuralmente, la Alcaidía cuenta además con una conserjería, compuesta con un box de atención que permite controlar y requisar a las potenciales visitas de los alojados.

En cuanto a la tecnología y seguridad, está equipada con una cerradura eléctrica con mando manual. Este sistema electrónico posee un comando en el cual, mediante una botonera, se libera el mecanismo de cierre de la puerta de la celda, para posteriormente terminar el proceso de forma manual mediante una llave.