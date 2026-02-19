19 de febrero de 2026 - 17:58

Susto en pleno Centro: evacuaron una pizzería por un principio de incendio

El hecho se originó en la cocina del local ubicado en la intersección de San Martín y Córdoba, en Ciudad. Bomberos y policías trabajaron en el lugar para controlar la situación.

Los Andes | Redacción Policiales
Durante la tarde de este jueves se desató un principio de incendio que generó alarma en las inmediaciones de la Alameda en la Capital mendocina, obligando a la evacuación preventiva de un local gastronómico.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 16 en una pizzería situada en la esquina de la avenida San Martín y la calle Córdoba.

Tras recibir un llamado de alerta a través de la línea de emergencias 911, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar. Al arribar, las autoridades constataron que el foco ígneo se encontraba concentrado en el sector de la cocina del establecimiento.

Ante el riesgo potencial, se procedió de inmediato a retirar a todas las personas que se encontraban en el interior del comercio para garantizar su integridad física.

En el sitio trabajó personal del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar las llamas y asegurar el perímetro. Hasta el momento, no se han reportado víctimas y se espera una actualización oficial para determinar la magnitud de los daños materiales y las causas precisas que originaron el siniestro.

