Detuvieron a tres profesionales de la salud por robarle el celular a una joven asesinada de 10 puñaladas

Profesionales de la salud fueron detenidos tras ser acusados de robar el celular de Malena Maidana, la joven de 26 años que fue asesinada de diez puñaladas en la localidad bonaerense de Ezeiza .

El dispositivo, que se encontraba entre las pertenencias de la víctima, fue localizado posteriormente en el centro de salud donde trabajaban los profesionales implicados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el hurto se habría dado en el momento en que una médica, una enfermera y un ambulanciero llegaron a la escena del crimen en ambulancia para constatar el deceso de la víctima.

En el marco de búsqueda del homicida, los investigadores notaron que faltaba el celular de Maidana, así que rastrearon la ubicación del móvil que consideraron que lo tenía el asesino, sin embargo, el resultado indicó que se encontraba en la salita que fue base del personal sanitario que asistió esa noche.

Los tres señalados quedaron detenidos luego de la investigación de la UFI N°1 de Ezeiza, a cargo de Florencia Belloc, pero actualmente, el caso se encuentra en manos de la UFI N°3, con María González al frente, especialista en violencia de género.

El crimen de Malena Maidana ocurrió el pasado domingo 22 de febrero, cuando la joven fue apuñalada cuando salió a caminar en las inmediaciones del barrio La Unión, donde residía.

Fue hallada sin vida, boca abajo por un vecino que sacaba la basura, antes de la medianoche. Tras el aviso a las autoridades, el personal del SAME que acudió al lugar solo pudo confirmar que la joven presentaba al menos diez heridas de arma blanca.

Se identificó a un hombre corriendo cerca del lugar, y durante la madrugada del lunes se allanó una vivienda en Juan Bautista Alberdi al 100, donde se detuvo a Nahuel Lau de Hoz, de 22 años.