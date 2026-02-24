24 de febrero de 2026 - 15:25

Un bebé murió en un balde con agua y la Fiscalía imputará a su madre por homicidio culposo

La autopsia confirmó que el recién nacido falleció por “asfixia por sumersión”. Su progenitora fue detenida y será imputada por negligencia.

Conmoción en Neuquén por la muerte del bebé recién nacido.

Conmoción en Neuquén por la muerte del bebé recién nacido.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un bebé de un año y medio murió ahogado dentro de un balde con agua en su casa del barrio San Lorenzo Sur, en Neuquén. El caso generó conmoción y derivó en una investigación judicial que ya tiene una imputación prevista, según informó Noticias Argentinas.

Leé además

Choque: se cruzó al carril del Metrobús y terminó aplastado contra un semáforo por un colectivo.

Viajaban siete en un auto, se cruzaron al Metrobús y terminaron aplastados contra un semáforo por un micro

Por Redacción Policiales
Primitivo de la Reta al 500, Godoy Cruz (Google Street View)

Trabajaba en un transformador, cayó desde 10 metros de altura y murió en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

La autopsia confirmó que el pequeño falleció por “asfixia por sumersión”. A partir de ese resultado, la Fiscalía avanzó con la detención de la madre y resolvió formularle cargos por homicidio culposo.

La asfixia por sumersión se produce en ambientes con presencia de agua y conduce a la introducción de líquido en las vías respiratorias. La respuesta inicial del cuerpo es cerrar la laringe de manera refleja, impidiendo que el agua alcance los pulmones, aunque esto también obstruye el paso del aire.

En este contexto, la Policía local detuvo a la progenitora y durante el mediodía de este miércoles la fiscal Lucrecia Sola formuló los cargos en contra de la implicada, al tiempo que se ordenó la liberación de otro demorado.

La audiencia se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde se imputará a la sindicada por homicidio culposo, un ilícito que tiene una pena de uno a cinco años de prisión por actuar con negligencia o imprudencia en la muerte de una persona.

El bebé había sido derivado de emergencia al hospital Horacio Heller, donde el personal de salud constató su fallecimiento, motivo por el que la Fiscalía de Homicidios intervino en el caso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maipú: el sol lo encandiló y chocó de frente con otro auto.

Maipú: el sol lo encandiló y chocó de frente con otro auto

Por Redacción Policiales
Fuerte operativo en la cárcel de Cacheuta por una posible fuga de presos condenados a perpetua. 

Fuerte operativo en el penal Almafuerte por una posible fuga de presos condenados a perpetua

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. 

Se atrincheró y prendió fuego su habitación: dramático rescate de un hombre en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa

Chofer de app se defendió de un asalto y apuñaló al ladrón en Las Heras

Por Redacción Policiales