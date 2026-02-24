Un bebé murió en un balde con agua y la Fiscalía imputará a su madre por homicidio culposo

La autopsia confirmó que el recién nacido falleció por “asfixia por sumersión”. Su progenitora fue detenida y será imputada por negligencia.

Un bebé de un año y medio murió ahogado dentro de un balde con agua en su casa del barrio San Lorenzo Sur, en Neuquén. El caso generó conmoción y derivó en una investigación judicial que ya tiene una imputación prevista, según informó Noticias Argentinas.

La autopsia confirmó que el pequeño falleció por “asfixia por sumersión”. A partir de ese resultado, la Fiscalía avanzó con la detención de la madre y resolvió formularle cargos por homicidio culposo.

La asfixia por sumersión se produce en ambientes con presencia de agua y conduce a la introducción de líquido en las vías respiratorias. La respuesta inicial del cuerpo es cerrar la laringe de manera refleja, impidiendo que el agua alcance los pulmones, aunque esto también obstruye el paso del aire.

En este contexto, la Policía local detuvo a la progenitora y durante el mediodía de este miércoles la fiscal Lucrecia Sola formuló los cargos en contra de la implicada, al tiempo que se ordenó la liberación de otro demorado.

La audiencia se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde se imputará a la sindicada por homicidio culposo, un ilícito que tiene una pena de uno a cinco años de prisión por actuar con negligencia o imprudencia en la muerte de una persona.