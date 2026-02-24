Un menor manipuló alcohol y un encendedor y provocó un incendio en San Carlos: tres chicos internados

El hecho ocurrió en una vivienda de La Consulta y dejó daño total en una habitación y el baño.

Un incendio accidental se registró a las 23.30 en una vivienda ubicada en calle Sixto Videla Norte, en La Consulta, departamento de San Carlos. Así lo informó la Comisaría 41 (La Consulta).

El siniestro dejó como saldo tres menores internados por intoxicación por humo y daños totales en una habitación y el baño del domicilio.

Incendio y traslado al hospital De acuerdo con la información oficial, reportada por El Cuco Digital, el incendio se habría iniciado cuando una menor manipuló un encendedor y alcohol dentro de la vivienda. Las llamas se propagaron rápidamente hacia un colchón, lo que generó una intensa emanación de humo.

Un llamado al 911 alertó sobre la situación y, al arribar al lugar, el personal constató los daños materiales provocados por el fuego. Por otra parte, los tres menores fueron derivados al Hospital Tagarelli (San Carlos), donde quedaron en observación con diagnóstico de intoxicación por humo.