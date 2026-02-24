Fuerte operativo en el penal de Almafuerte por una posible fuga de presos condenados a perpetua

El Servicio Penitenciario provincial investiga u n posible plan de fuga que habrían estado organizando al menos 7 presos de alta peligrosidad que estaban alojados en el Complejo Penitenciario N°1 Alma fuerte , ubicado en Cacheuta , Luján .

Viajaban siete en un auto, se cruzaron al Metrobús y terminaron aplastados contra un semáforo por un micro

"Treparon como monos": así fue la fuga de los dos presos que terminó con la muerte de un penitenciario

Ayer al mediodía, personal penitenciario con el apoyo externo de Infantería de la Policía de Mendoza y de la división VANT (drones) realizó un fuerte operativo de seguridad, tanto adentro como afuera del complejo penitenciario.

Entre los sospechosos de organizar la frustrada evasión se encuentranalgunos presos conocidos -todos cumpliendo penas de reclusión perpetua- tales como como Omar "Tanga" Gómez (condenado por el homicidio de joven Matías Quiroga, en marzo de 2012) o Kevin Guerrero (autor del femicidio de la empresaria del Valle de Uco Norma Carleti, asesinada en marzo de 2018, en el marco de un crimen organizado por su expareja, Leonardo Hisa).

También estarían en la lista los hermanos Cristian y Jordan Tapia , condenados por el asesinato del policía Jonathan Funes, hecho ocurrido en el hospital Perrutato en febrero de 2015.

También era de la partida José Bustos Silva (condenado junto a los Tapia por el mismo crimen; Hugo Arredondo (condenado por el homicidio del comerciante Jorge Montilla, en marzo de 2015. Además, intentó fugarse de un juicio donde estaba presente la fiscal de Homicidios Claudia Ríos) y César Palleres Pizarro (condenado a perpetua por la muerte del policía retirado Pedro Chávez, hecho ocurrido en Tunuyán en abril de 2008).

Perpetua para el “Tanga" Gómez por el crimen de Matías Quiroga Perpetua para el “Tanga" Gómez por el crimen de Matías Quiroga

El operativo de seguridad realizado ayer se centró en los sectores 4.1 y 4.3 de la cárcel de Almafuerte 1, donde estaban alojados los sospechosos, que fueron luego trasladados a otros sectores o cárceles.

Durante la requisa se hallaron "chuzas" y parte de un arma de fuego (un cargador, un cañón y municiones). También se secuestraron teléfonos.

Todos los reclusos fueron trasladados del penal de Almafuerte 2 al penal de Almafuerte 1, donde quedaron alojados en el pabellón de internos de alto perfil, en celdas individuales.

Los Guerrero. Juan Carlos (izquierda), Alexis (centro) y Kevin. /Ministerio Público Fiscal Los Guerrero. Juan Carlos (izquierda), Alexis (centro) y Kevin. /Ministerio Público Fiscal

Penitenciarios investigados

Pasado el mediodía, La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al personal del Servicio Penitenciario, dio detalles sobre el operativo en el Complejo Penitenciario Almafuerte.

“Hemos logrado frustrar un intento de fuga muy importante por el alto perfil de los internos implicados, todos cumpliendo penas de cadena perpetua”, indicó la funcionaria desde el edificio de Seguridad, donde dio una conferencia de prensa.

La funcionaria explicó que el plan de evasión se conoció “por una alerta interna” que fue rápidamente trabajada por personal penitenciario de Inteligencia y por personal policial de Investigaciones.

De las 300 cámaras nuevas 100 se colocaron en los sectores donde estaban los sospechosos y estaban a punto de ser activadas. Por eso el plan de evasión se habría adelantado ya que, según se explicó, la idea inicial era hacer coincidir el plan de fuga con los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia.

Este trabajo dio paso a un importante operativo en dos sectores de Almafuerte que comenzó ayer a las 15.30, con la participación de unos 70 uniformados, entre penitenciarios, encabezados por el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarios, y de personal policial de Vant, Canes, entre otras divisiones.

“Se secuestraron elementos de importancia, como un caño de un arma de fuego 3.80, municiones, un cargador y 7 celulares cuyo contenido será peritado para obtener información. Se trata de un mensaje contundente para las personas privadas de libertad”, indicó Rus.

Por lo pronto, todos los implicados en la tentativa de fuga fueron trasladados al MAP, un sistema de aislamiento riguroso, donde los internos están encerrados 24 horas diarias en celdas individuales. La medida será por los próximos 60 días, en que se seguirá profundizando la investigación y, no se descartó que este plazo sea prorrogado.

“La investigación sigue no solo a internos sino también sobre personal penitenciario para ver si hubo connivencia o cualquier tipo de situaciones irregulares”, afirmó la ministra.