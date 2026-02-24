Incendio en Ciudad: un menor sufrió quemaduras en una vivienda

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Castelar al 520 y fue controlado por Bomberos.

Un incendio se registró a las 21.27 en una vivienda ubicada en calle Castelar al 520, en la Capital de Mendoza.

El hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el fuego en el interior de una casa. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de una vivienda incendiándose.

A las 21:27, se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Castelar al 520, en jurisdicción de la Comisaría 4ª de Capital, Mendoza.



El hecho fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias, lo que movilizó a… pic.twitter.com/KOzBQpev7Z — LOS ANDES (@LosAndesDiario) February 25, 2026 Intervención de Bomberos y del SEC En el lugar se informó la presencia de un menor con quemaduras, por lo que se solicitó la asistencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), además del apoyo de Bomberos.

Se incendió una vivienda en Ciudad Se incendió una vivienda en Ciudad. gentileza Posteriormente, personal de Bomberos comunicó que el incendio se encontraba controlado y contenido, en tareas de enfriamiento. Según la ampliación del parte, el siniestro afectó a una vivienda de dos plantas. No se precisaron, hasta el momento, mayores detalles sobre las causas que originaron el fuego.