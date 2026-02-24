Incendio en Ciudad: un menor sufrió quemaduras en una vivienda

Un incendio se registró a las 21.27 en una vivienda ubicada en calle Castelar al 520, en la Capital de Mendoza.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Castelar al 520 y fue controlado por Bomberos.
El hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el fuego en el interior de una casa. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de una vivienda incendiándose.
En el lugar se informó la presencia de un menor con quemaduras, por lo que se solicitó la asistencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), además del apoyo de Bomberos.
Posteriormente, personal de Bomberos comunicó que el incendio se encontraba controlado y contenido, en tareas de enfriamiento. Según la ampliación del parte, el siniestro afectó a una vivienda de dos plantas. No se precisaron, hasta el momento, mayores detalles sobre las causas que originaron el fuego.