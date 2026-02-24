24 de febrero de 2026 - 22:41

Incendio en Ciudad: un menor sufrió quemaduras en una vivienda

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Castelar al 520 y fue controlado por Bomberos.

Un incendio en Ciudad movilizó a Bomberos y al SEC.

Los Andes
Por Redacción Policiales

Un incendio se registró a las 21.27 en una vivienda ubicada en calle Castelar al 520, en la Capital de Mendoza.

El hecho fue advertido mediante un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre el fuego en el interior de una casa. Al arribar al lugar, el personal policial constató que se trataba de una vivienda incendiándose.

Intervención de Bomberos y del SEC

En el lugar se informó la presencia de un menor con quemaduras, por lo que se solicitó la asistencia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), además del apoyo de Bomberos.

Se incendió una vivienda en Ciudad.

Posteriormente, personal de Bomberos comunicó que el incendio se encontraba controlado y contenido, en tareas de enfriamiento. Según la ampliación del parte, el siniestro afectó a una vivienda de dos plantas. No se precisaron, hasta el momento, mayores detalles sobre las causas que originaron el fuego.

