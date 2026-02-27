Las Heras recibió un "jugoso" adelanto de fondos y ya son tres los municipios que recurrieron a este mecanismo

El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó este viernes un anticipo de fondos a la M unicipalidad de Las Heras por $1.500 millones , a cuenta de los recursos que le corresponden por el Régimen de Coparticipación Municipal . Se trata del tercer municipio que recurre a este mecanismo en lo que va del año.

La medida fue dispuesta a través del Decreto Nº 275, firmado por el mandatario provincial y publicado en el Boletín Oficial. El anticipo se enmarca en lo previsto por el artículo 49 de la Ley 8838 (Presupuesto 2016), que habilita al Poder Ejecutivo a entregar fondos con cargo a las disponibilidades de Tesorería para atender déficits estacionales de caja, con la obligación de reintegro dentro del mismo ejercicio.

La Ley 6396, que regula la distribución de recursos entre los municipios , no contempla expresamente la figura del anticipo. No obstante, el decreto señala que, al tratarse de un adelanto transitorio, los fondos deben extraerse de Rentas Generales, conforme a las normas presupuestarias y legales vigentes.

El artículo 1º autoriza a la Contaduría General de la Provincia a liquidar a favor del municipio, a cargo de Francisco Lo Presti , la suma de $1.500.000.000 en carácter de “Anticipo de Coparticipación”. El monto otorgado queda garantizado con los fondos que le corresponden a Las Heras en concepto de coparticipación municipal.

En cuanto al mecanismo de devolución , el artículo 2º dispone que el importe será reintegrado mediante la retención de los fondos de coparticipación correspondientes a la segunda quincena de mayo, junio, julio y agosto de 2026 , en cuatro cuotas consecutivas.

El decreto también establece que, en caso de incumplimiento, el Poder Ejecutivo podrá retener el importe anticipado sobre los montos que correspondan al municipio por impuestos coparticipados, conforme lo prevé la Ley de Administración Financiera 8706.

La norma lleva además las firmas de los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Los otros anticipos a municipios

A mediados de enero se publicaron en el Boletín Oficial dos decretos que dieron cuenta de pedidos similares por parte de los municipios de General Alvear y Malargüe.

En el caso de General Alvear, la comuna que gobierna el radical Alejandro Molero solicitó $400 millones. En tanto, Malargüe, bajo la gestión de Celso Jaque, pidió un anticipo por $300 millones.

Según pudo reconstruir este medio, en Alvear el pedido estuvo vinculado a gastos de capital, es decir, erogaciones que no son permanentes. El municipio habría realizado una proyección de recaudación que finalmente no se concretó, lo que generó un desfasaje al momento de afrontar compromisos de pago vinculados a obras.

En Malargüe, en cambio, la situación fue más compleja. El departamento registró una caída en la recaudación y una merma en los ingresos por regalías hidrocarburíferas, que se liquidan en dólares.

La estabilidad cambiaria impactó en las proyecciones realizadas previamente. El municipio tenía compromisos de gastos de capital, principalmente obras de cordón, cuneta y pavimento, y arrastraba obligaciones hacia el cierre del año.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque.

Cómo es la devolución de los fondos

Desde el Ministerio de Hacienda explicaron que las retenciones “se hacen en pocas cuotas para no comprometer los ingresos de los municipios a futuro” y que se procura que el monto no supere el 10% de lo que representa la coparticipación mensual.

“Por lo general se descuenta en la segunda quincena, que es la parte más importante de la coparticipación”, señalaron.

En la cartera que conduce Fayad indicaron además que, tras la publicación de los decretos correspondientes a los departamentos del sur, otros municipios comenzaron a realizar consultas sobre la posibilidad de acceder a este mecanismo financiero.

“Al momento en que nos hacen un pedido formal, evaluamos la necesidad, los fundamentos y la factibilidad de devolución del adelanto”, detallaron desde Hacienda. También remarcaron que antes de autorizar un anticipo se elabora un informe financiero para conocer la situación del municipio y determinar el motivo del pedido.

“Tampoco queremos ser parte del problema, pero si es para que una obra no se detenga, se pueden atribuir fondos”, señalaron. No obstante, advirtieron que el objetivo es evitar que el mecanismo se generalice: “Lo último que queremos es generar una bola de nieve en la que todos vengan a pedir adelantos. Podemos entender situaciones puntuales, pero apuntamos a que todos los municipios estén ordenados”.