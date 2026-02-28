Manejaba alcoholizado y terminó dentro de una acequia: cuadruplicó el límite permitido

Minutos pasadas las 20 del viernes, un incidente vial tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Brandsen de Luján de Cuyo . Un conductor perdió el dominio de su vehículo y terminó en una acequia.

Según informes policiales, el hombre de 65 años se encontraba en evidente estado de ebriedad y arrojó resultados de alcoholemia muy por encima de lo permtido. Tras el hecho no se registraron personas lesionadas.

El conductor de un Toyota Etios circulaba de oeste a este por calle Brandsen cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo y terminó dentro de una acequia , quedando el rodado sobre sus cuatro ruedas.

Cerca de las 20:20, personal policial intervino en el lugar y constató que el conductor, un hombre de 65 años, no había sufrido lesiones y manifestó que no necesitaba asistencia médica del SEC.

Al realizarle el correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el hombre arrojó r esultado positivo de 2,23 g/l, un nivel que supera lo establecido por la ley (0,5 g/l). El caso quedó en manos de la Comisaría 48, de Luján de Cuyo.

Multas por manejar bajo los efectos del alcohol

En Mendoza, las multas por alcoholemia están ligadas al valor de las unidades fijas (U.F,). De acuerdo a la más reciente actualización, aquellos controles que arrojen hasta 0,99 gramos de alcohol en sangre, las sanciones van desde 3.000 a 6.000 U.F. Es decir, la mínima se ubicará en $1.500.000 y el máximo llegará a $3.000.000.

Las multas por manejar bajo los efectos del alcohol en Mendoza van desde $1.500.000

Aquellos conductores que resulten detenidos con más de 1 gramo de alcohol en sangre deberán afrontar multas que van desde los $2 millones y hasta los $5.500.000. Además, estas sanciones incluyen arresto de hasta 120 días e inhabilitación obligatoria para conducir vehículos, que puede variar de 90 a 545 días.