Brutal femicidio en Santiago del Estero: asesinó a su ex pareja y se suicidó

Vecinos del lugar señalaron que la relación estaba atravesada por conflictos frecuentes, celos y antecedentes de violencia de género.

Un nuevo femicidio conmocionó a Santiago del Estero tras el asesinato de una mujer en la localidad de El Aibe, departamento Banda. La víctima fue identificada como María Amanda Chazarreta, madre de tres hijos, quien murió luego de recibir 13 puñaladas en su vivienda.

El hecho ocurrió en las últimas horas y tuvo como principal acusado a su expareja, Ramón César “Picadillo” Jiménez, quien luego fue hallado sin vida en una zona de monte cercana.

Policía de Santiago del Estero. Policía de Santiago del Estero. Gentileza El ataque y la reconstrucción inicial De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el agresor irrumpió en el domicilio y atacó a la mujer con extrema violencia. Las pericias forenses confirmaron al menos 13 heridas de arma blanca distribuidas en distintas partes del cuerpo. Los especialistas detectaron lesiones en los brazos compatibles con intentos de defensa, además de puñaladas en la espalda, el pecho y el abdomen.

Tras el ataque, el hombre escapó del lugar, lo que activó un operativo de búsqueda con intervención policial y colaboración de vecinos. Horas más tarde, fue encontrado ahorcado debajo de un árbol, a unos 400 metros de su vivienda, en un sector de monte. Con ese hallazgo, la causa quedó encuadrada como femicidio seguido de suicidio.

Dos de los hijos de la víctima habrían estado en la casa al momento del crimen. Según trascendió, uno de los menores acudió a la vivienda de un familiar para pedir ayuda y alertó que su madre estaba herida y no respondía. El dato agrava el cuadro judicial y expone la situación de extrema vulnerabilidad en la que quedaron los niños.