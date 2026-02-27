Juicio por el femicidio de Ivana Molina: condenaron a prisión perpetua a Carlos Díaz

Este viernes un jurado popular declaró culpable a Carlos Díaz (66) por el femicidio de Ivana Molina ocurrido en abril de 2023. El hombre de 66 años fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El veredicto llegó luego de una semana donde las partes expusieron dos posturas y la acusación determinó que el hombre asesinó a su pareja y luego hizo desaparecer sus restos.

Con una breve declaración de Díaz, el jurado popular escuchó los alegatos de cierre del juicio por el femicidio de Ivana Molina (39) , cuyo cuerpo nunca ha aparecido, dato que fue central durante todo el debate: al no existir una prueba directa de la muerte de la mujer, una larga serie de indicios sostienen la acusación. Y sobre este punto, las partes discutieron durante toda la semana.

Esta mañana la Fiscalía de Homicidios repasó las declaraciones de todos los testigos y alegó la culpabilidad de Díaz , misma posición que sostuvieron los abogados de la familia de Ivana durante todo el debate que arrancó el lunes a pasado.

Los alegatos de cierre de juicio por jurados arrancaron cerca de las 9 y se cerraron a las 12 con las palabras del acusado : “es increíble los fiscales las cosas que dice de mí. Los testigos se han reunido todos, porque son familiares, y se juntaron en una mesa y dijeron digamos esto ”, le dijo al jurado.

Luego sostuvo que Ivana, con la excusa que él le pegaba, iba a la casa de los amigos para que la dejaran entrar y drogarse.

“Si tengo la suerte de salir de acá, buscaré a Ivana en Chile. Yo puedo ir. Siempre estuve bien, soy jubilado y tengo entrada de alquileres. Yo evitaba que ella se drogara. Yo no maté a nadie, no oculté el cuerpo y soy totalmente inocente”. Concluyó.

YD53JQ2GONFWFPGVXLYBBNU33I.jpg?quality=75&smart=true&auth=5079dfde206306348cb49e5421d402888d602895be842bc5921f8b98222562b0&width=980&height=640 Ivana Molina.

“No dejen impune este hecho”

Previamente, al inicio de los alegatos, la fiscal Claudia Ríos, sostuvo que hay casos en el país y en Mendoza de condenas por homicidios en casos donde no se ha encontrado el cuerpo de la víctima, y entre otros juicios recordó el de la niña lavallina Johana Chacón.

8f2fd7b3-d91d-43c6-9152-a02f553faec6 La jueza Carolina Colucci, durante el debate. Gentileza Poder Judicial.

“Les pido a ustedes que hagan justicia por Ivana molina. Quiero preguntarles cómo se presentó Díaz: con mentiras, dijo que no era adicto, que era un abuelo, que no le pondría una mano encima a una mujer”, afirmó la magistrada para luego demostrar el poder que el imputado ejercía sobre la víctima, al tratarla de “adicta, mechera, narcotraficante, y prostituta”.

Luego ingresó en un tema central del crimen: los indicios: “nosotros trajimos informes técnicos, pruebas técnicas. Y la defensa trató de imponer la idea que no hicimos nada. Los testigos trajeron indicios coherentes, que son totalmente reales. Diez días tuvo (el acusado) para matar y ocultar todas las huellas, pero no estaba todo oculto”, indicó la fiscal.

Ríos repasó las declaraciones de los testigos que se oponían a las declaraciones del imputado. Hablo de teléfono de Ivana que dejó rastros y de Díaz, quien se dio a la fuga y “borro todo del chip”.

“Lean las declaraciones, vean los videos: el peso de los indicios llegan a que Díaz es culpable de matar a su pareja, no dejen impune este hecho. Todo se hizo con prueba sustentable. Pido el verdecito de culpabilidad por homicidio agravado por feticidio: Sólo así harán justicia por Ivana Molina”, le pidió a los 12 jurados

A su turno, el fiscal Fernando Guzzo refutó a la defensa: “dicen que Ivana estaba desaparecida, sino que no lo encontramos. Se llevaron a cabo todas las medidas para encontrarla. Se trata de un homicidio. Sólo en la creencia de la defensa está viva”.

5715cd15-7bf2-4756-a19f-afe1af9fe6ff El fiscal Fernando Guzzo. Gentileza Poder Judicial

El abogado querellante Cristian Vaira Leyton, a su turno, sostuvo que Díaz “es un terrible mentiroso. Es necesario repasar la cantidad de testigos que los contradijeron: se drogaba, la llevaba al súper para que robara para comprar droga; todos dicen que la golpeaba; le cortaba la ropa por celos y la dejaba encerrada.

También se refirió a la fuga de Díaz, mientras la fiscalía buscaba a Ivana: “Se escapó en un remís, para no dejar rastros, pago en efectivo, apagó el teléfono. No participó en marchas. Lo encontraron cuando el remisero se presentó y contó todo. Es un indicio serio y grave. Marca la conducta que no fue la de una persona buscando justicia por su pareja”

“Lo que quiero sabes es cómo la mataron”

Uno de los defensores, Marcelo López fue directo: “Nunca escuchamos cómo cuándo, quién, de qué manera mataron a Ivana, ni quién tuvo la logística para hacer desparecer un cuerpo entre el 1 al 10 de abril. No importa si es mentiroso o drogadicto, lo que quiero saber es cómo la mató. Pero no hay pruebas”.

También se mostró crítico con una de los indicios de peso: las manchas de sangre encontradas en el colchón, la bacha y en la pared de la habitación, indicando que “son microscópicas y no se sabe de qué fecha son.

“Dicen que nadie la vio desde el 1 de abril. Cinco personas la vieron. Les pido que este hombre, por ahora es no culpable”, le dijo al jurado

Por su parte, el defensor Ariel Benavídez dijo que “si la hubieran buscado en Chile, me banco que me traten de ingenuo. En esta etapa decisiva se requiere certeza, no se puede condenar con indicios. No hay prueba directa. ¿Se murió Ivana molina? ¿Lo hizo el?”, se preguntó.

La investigación

Ivana Molina fue vista por última vez el sábado 1 de abril de 2023 en la Ciudad de Mendoza. Desde entonces, todas las sospechas apuntaron a su pareja, Carlos Díaz, quien había sido denunciado por ella varias veces por violencia de género y con quien mantenía una relación conflictiva, según los familiares de la víctima.

Molina salió de su casa del barrio Las Rosas, en Las Heras, hogar que compartía con Carlos Díaz y jamás regresó. Ante la falta de noticias sobre su paradero, la preocupación se fue extendiendo entre sus familiares, quienes apuntaron directamente contra Díaz como responsable de la desaparición.

6ec24d7b-bdf5-4982-94fb-4f994b64f972 El abogado Cristian Vaira Leyton, querellante. Gentileza Poder Judicial.

Inicialmente, Díaz había declarado como testigo en la causa por la desaparición de su pareja, pero poco después dejó de ser visto en su domicilio y en los lugares que solía frecuentar. Además, distintos indicios surgieron en medio de la búsqueda, lo que llevó a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, a activar el protocolo de femicidio y solicitar su detención.

Testigos vieron ese sábado a Ivana y Carlos Díaz en la zona del barrio San Martín. Pasaron los días y su familia no conseguía contactarse con ella. Por eso, familiares y amigos de Molina efectuaron la denuncia el 10 de abril y salieron a las calles para pedir su pronta aparición. También utilizaron las redes sociales para viralizar la foto de la mujer y solicitar la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante.

Desde que se reportó su desaparición, se han llevado a cabo distintos rastrillajes en descampados y lotes baldíos entre los barrios Cano y San Martín, con la ayuda del Cuerpo de Canes de la Policía de Mendoza y de los perros especializados en la localización de rastros humanos de la Escuela de Adiestramiento Canino de Mendoza (Escam). Hasta el momento, las búsquedas no han dado resultado.