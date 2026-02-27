La familia de Ivana Molina celebró el veredicto tras el juicio por femicidio: "Ahora puede descansar en paz"

Este viernes 27 de febrero, un jurado popular condendó a prisión perpetua a Carlos Díaz por el f emicidio de Ivana Molina. El veredicto se conoció luego de una semana de iniciado el juicio y tras tres años de investigaciones por el paradero de la mujer de 39 años.

Femicidio de Ivana Molina: el acusado se declaró inocente pero le recordaron su condena por violencia de género

La hermana de la víctima, Sandra Molina, dialogó con Los Andes y expresó su emoción por la decisión de la Justicia: "Estamos muy satisfechos por este veredicto. Ha sido un día histórico", expresó

Carlos Díaz de 66 años fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género . Si bien el hombre alegó que no había asesinado a Ivana y se declaró inocente, el jurado popular consideró que él había sido el autor del asesinato de su pareja y ocultó su cuerpo.

Sandra Molina, hermana de Ivana, habló con Los Andes tras conocerse la sentencia y expresó su emoción por el veredicto: "Han sido tres años muy difíciles desde que desapareció mi hermana. Tuvimos que escuchar tantas cosas que él decía sobre ella, victimizándose. Obviamente aún queremos saber qué le pasó, pero con este veredicto estamos satisfechos . Ahora puede descansar en paz" , expresó

Además, sostuvo que tanto ella como su familia fueron contenidos y escuchados por la Fiscalía y diferentes organismos que intervinieron en el caso. Asímismo, agradeció el trabajo de sus abogados, Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.

Por otro lado, Sandra destacó el trabajo de la Fiscalía, que dio a conocer datos sobre su hermana los cuales, hasta ese momento, su familia desconocía: "Existía una denuncia de Ivana contra él, además supimos que ella iba a un psiquiatra y que él le pegaba a ella y a sus hijos. El psiquiatra habló en el juicio y explicó la vulnerabilidad que ella tenía", contó a Molina a Los Andes

"Lo que él dijo en el juicio fue repugnante"

La hermana de la víctima también se refirió a los alegatos del acusado durante el juicio, quien se declaró inocente y aseguró no haber asesinado a Ivana. La mujer recordó el momento en que su familia realizó la denuncia por desaparición y la manera en cómo el hombre actuó.

"No se puede creer que sea una persona tan repugnante. Él se fue cuando la estabámos buscando, muchas personas desconocidas ayudaron, y él como su pareja huyó. Pudo haber traído información, pero se dio a la fuga. Y ahora dice que él puede ir a buscarla a Chile. Es repugnante lo que dijo", manifestó

Por otro lado, añadió que el acusado dio falsa información, lo que hizo que la línea de investigación continuara poniendo en la mira a Diaz como culpable. "Él dijo que ella estaba en Chile, que una mujer le había dicho eso. Esa mujer jamás existió", señaló

"Siempre supimos que era él. Si se dio a la fuga es porque tenía algo que ocultar. Además, al principio negaba ser la pareja de mi hermana". añadió

El apoyo de Mendoza al caso

Asimismo, Molina hizo hincapié en todo el apoyo que ella y su familia recibieron de parte de los mendocinos que se interiorizaron en el caso y se solidarizaron con ella. "Mendoza siempre nos ha acompañado. El veredicto lo dio el pueblo mendocino. Estamos eternamente agradecidos", comentó emocionada.

Una de las marchas pidiendo por la aparición de Ivana Molina" | Foto: José Gutiérrez / Los Andes Sandra Molina, hermana de Ivana, agradeció al pueblo mendocino por su apoyo en el caso| Foto: José Gutiérrez / Los Andes

En la misma línea, señaló la gravedad de los casos de la violencia de género y los femicidios en la provincia y alegó que el caso de Ivana es uno para celebrar, ya que no todas las mujeres logran obtener justicia. "No es un día alegre, porque Ivana no está con nosotros, pero sí estamos contentos por todo el trabajo que se hizo. Se escuchó nuestra voz, la voz de Ivana. Jamás creímos vivir una situación así tan de cerca. Pero hoy se hizo justicia por mi hermana", cerró.